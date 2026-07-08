Personas mayores de Concordia participaron de una capacitación sobre huertas de invierno y alimentación saludable

La actividad estuvo a cargo del ingeniero Gabriel Zubizarreta, quien brindó herramientas prácticas para la planificación y el cultivo de huertas de estación, además de compartir recomendaciones vinculadas a la alimentación saludable, promoviendo hábitos que contribuyen a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores.

Durante el encuentro, los participantes intercambiaron experiencias, realizaron consultas y adquirieron conocimientos sobre la producción de alimentos frescos para el consumo familiar, fortaleciendo así la autonomía, el cuidado de la salud y las prácticas sustentables.

La jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal, destacó la importancia de este tipo de propuestas al señalar que “nuestro objetivo es generar espacios donde las personas mayores puedan seguir aprendiendo, compartiendo experiencias y adquiriendo herramientas que mejoren su calidad de vida. Las huertas no solo aportan alimentos saludables, sino que también fortalecen el bienestar físico, emocional y los vínculos comunitarios”.

Por su parte, el coordinador de los equipos territoriales del programa, Martín Laffite, remarcó que “estas actividades permiten acercar políticas públicas a los barrios y trabajar junto a los centros de jubilados, fortaleciendo su rol como espacios de participación, encuentro y promoción de hábitos saludables”.

En el marco de la jornada, el Departamento de Políticas de la Tercera Edad realizó además una donación de libros a la biblioteca del Centro de Jubilados Benito Legerén, con el propósito de fortalecer ese espacio de lectura y encuentro para sus asociados, promoviendo el acceso a la cultura y el aprendizaje permanente.

Con esta propuesta, la Municipalidad de Concordia continúa impulsando acciones orientadas al bienestar de las personas mayores, promoviendo la alimentación saludable, la producción de alimentos y el fortalecimiento de una comunidad más activa, participativa y sustentable.