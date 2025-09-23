Pescaron dos ejemplares de carpa plateada en la región de Salto Grande y hay preocupación

La pesca de carpa plateada en la zona río abajo de la Represa de Salto Grande, en Concordia, generó preocupación entre los expertos y los pescadores locales. Esta especie invasora, originaria de Asia, se asentó en varias regiones del mundo, incluida América del Sur, y su presencia en el río Uruguay podría tener graves consecuencias para el ecosistema local.

El fenómeno fue reportado por varios pescadores y ambientalistas que advierten sobre el impacto negativo de esta especie en la biodiversidad de la zona.

En las últimas horas también un pescador de la ciudad de Colón publicó la captura de este pez, sin conocer en un primer momento de qué especie se trataba.

Características de la carpa plateada

La carpa plateada ((Hypophthalmichthys molitrix) es conocida por su capacidad de adaptación a nuevos entornos, lo que le permite reproducirse en grandes cantidades. Su presencia alteró de forma significativa los ecosistemas acuáticos, desplazando a especies nativas y poniendo en riesgo la estabilidad ecológica de los ríos y lagos que habita. Los pescadores que frecuentan la zona de la Represa de Salto Grande han sido testigos de este fenómeno, informó Concordia 24.

Los riesgos ecológicos de la carpa plateada en el río Uruguay pueden ser varios. A nivel ecológico, la carpa plateada representa una seria amenaza para el equilibrio del ecosistema acuático. Su habilidad para prosperar en ambientes con poca oxigenación y su resistencia a las condiciones cambiantes hacen que sea una especie difícil de controlar. Además, su rápida reproducción y gran tamaño pueden llegar a modificar el hábitat de muchas especies nativas, afectando tanto a la fauna como a la flora acuática.

El aumento en la población de carpas plateadas también está teniendo un impacto directo en la actividad pesquera. Con la competencia por los recursos, los pescadores locales temen que la captura de especies autóctonas se vea reducida y, con ello, su fuente de ingresos.