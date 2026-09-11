Pese a la millonaria inversión que asegura EGGER, vecinos denuncian que el aserrín sigue cayendo en Las Tejas y San Jorge

El conflicto entre vecinos de los barrios Las Tejas y San Jorge y la empresa EGGER Argentina por la presencia de material particulado en la zona continúa sumando episodios y reclamos.

Según señalaron los vecinos autoconvocados a 7Páginas, pese a que la firma sostiene haber realizado una importante inversión para reparar su sistema de captación de partículas —conocido como ciclón—, el fenómeno que vienen denunciando desde hace meses no habría cesado.

Desde el grupo “Las Tejas Respira” aseguran que continúan documentando la aparición de material en distintos sectores de las viviendas y vehículos, principalmente en patios, autos y superficies expuestas.

Reclamo por los resultados de la inversión

La situación adquiere especial relevancia luego de los estudios independientes difundidos meses atrás por los propios vecinos, a partir de muestras de material recolectadas en viviendas del barrio.

De acuerdo con lo informado oportunamente por los autoconvocados, esos análisis caracterizaron el material como compatible con un manufacturado del tipo MDF.

Ahora, los vecinos sostienen que los nuevos episodios registrados demostrarían que el problema continúa, pese a las reparaciones anunciadas por la empresa.

“No pedimos que la empresa se vaya. Pedimos que invierta bien y que realmente funcione lo que dicen haber arreglado”, expresaron desde Las Tejas Respira.

Protesta frente a la planta

Como parte de las acciones para visibilizar la problemática, este jueves integrantes del grupo se acercaron hasta el frente de la planta de EGGER Argentina y colocaron un banner con la consigna: “EGGER contamina — Basta de contaminar”.

La manifestación tuvo como objetivo volver a poner el reclamo en la agenda pública y reclamar respuestas ante lo que los vecinos consideran una situación que afecta de manera reiterada a quienes viven en las inmediaciones de la planta.

Desde el grupo señalaron que continuarán registrando y documentando cada episodio, al tiempo que solicitarán la intervención de los organismos y autoridades competentes para determinar el origen del material y verificar el funcionamiento de los sistemas de captación.

El planteo vecinal, en definitiva, no apunta al cierre de la planta, sino a que las inversiones anunciadas se traduzcan en una solución efectiva para los habitantes de los barrios cercanos.