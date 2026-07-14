Pessolani no descarta un acuerdo entre La Libertad Avanza y el oficialismo, pero afirmó que «nuestro partido ya tiene candidato a intendente de Concordia»

Al respecto la edil Libertaria se refirió a la actividad legislativa del Concejo Deliberante y a la relación que mantiene el bloque libertario con la gestión del intendente Francisco Azcué.

Cuestionó la ordenanza sobre monopatines

Al hacer un repaso de los temas tratados en la última sesión ordinaria, Pessolani explicó por qué votó en contra de la ordenanza impulsada por el oficialismo que regula la circulación de monopatines eléctricos en la ciudad.

Si bien manifestó estar de acuerdo con la necesidad de establecer medidas de seguridad para este tipo de vehículos, consideró que algunos de los requisitos incorporados a la normativa resultan excesivos.

«Tiene muchos puntos que terminan por no alentar el uso de este vehículo. Creo que son necesarias las medidas de seguridad, pero de ahí a que cada vecino avise cuando compre un monopatín y otras cosas me parecen que están de más», sostuvo.

Respaldo a las explicaciones del Ejecutivo

La edil también se mostró conforme con las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete municipal respecto a la decisión de no renovar contratos de empleados de la Municipalidad de Concordia.

En ese marco, aclaró que el bloque de La Libertad Avanza mantiene una postura independiente frente al Ejecutivo local.

«No estamos para apoyar todo lo que venga del Ejecutivo, pero sí nuestro bloque va a acompañar todo lo que sea beneficioso para Concordia», afirmó.

La mirada puesta en 2027

Consultada sobre el escenario político de cara a las próximas elecciones y el planteo realizado por el gobernador Rogelio Frigerio, quien propuso que el PRO y La Libertad Avanza trabajen en una propuesta común para 2027, Pessolani señaló que esa posibilidad no está descartada.

No obstante, dejó en claro que el espacio libertario ya tiene definido su proyecto político para la ciudad.

«Nuestro partido ya eligió al Dr. Ignacio Cabrera como candidato a intendente y por eso ya estamos recorriendo algunos sectores y reuniéndonos con distintas instituciones», expresó.

La concejal agregó que una eventual alianza dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse a nivel provincial.

«Si están dadas las condiciones para lograr un acuerdo entre nuestros dirigentes y el gobernador Frigerio, así lo haremos. Pero si no es así, nosotros ya contamos con nuestro hombre para la Intendencia de Concordia», enfatizó.

De esta manera, Pessolani dejó abierta la puerta a una eventual confluencia electoral entre La Libertad Avanza y el oficialismo provincial, aunque ratificó que el partido ya trabaja en la construcción de una alternativa propia para disputar el gobierno municipal de Concordia en 2027.

Fuente: Programa Punto de Inflexión – FM 106.10 MHz Radio Rivadavia Concordia.

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