Petit salió al cruce de Loggio y cuestionó que se pretenda acelerar la carrera por las candidaturas de 2027

El escenario interno del peronismo entrerriano sumó un nuevo capítulo de debate luego de que Cielo Petit, en una nota enviada a 7Paginas, saliera al cruce de las recientes declaraciones del exdiputado provincial Néstor Loggio, a quien cuestionó por impulsar definiciones anticipadas sobre los liderazgos políticos de cara a las elecciones de 2027.

En su posicionamiento, Petit consideró que el justicialismo atraviesa una etapa en la que debe concentrar sus esfuerzos en la reconstrucción política, la autocrítica y la elaboración de una propuesta de gobierno, antes que en la instalación de nombres propios para futuras candidaturas.

En ese sentido, cuestionó que dirigentes de espacios minoritarios, históricamente aliados electorales del peronismo, aceleren los tiempos políticos y promuevan liderazgos individuales mientras la militancia trabaja desde las bases para recuperar la confianza de la sociedad.

“La sociedad no nos pide apurar nombres ni lanzar candidaturas hacia 2027; nos exige madurez, autocrítica y capacidad para construir un proyecto colectivo sólido”, sostuvo.

Cuestionamientos a las candidaturas anticipadas

La ex diputada nacional también puso en duda que las encuestas o la imposición de determinados dirigentes sean el camino adecuado para resolver las diferencias internas del PJ.

Según planteó, ese tipo de iniciativas puede afectar los esfuerzos de articulación y los avances hacia una unidad programática que, a su entender, se vienen construyendo en Concordia.

Para reforzar su postura, apeló a una de las máximas históricas del movimiento justicialista: “Nadie se salva solo”.

El dirigente Peronista consideró que la prioridad debe ser la construcción de consensos y una plataforma de gobierno capaz de ofrecer respuestas concretas a las necesidades de la comunidad, dejando las discusiones por las candidaturas para una etapa posterior.

Concordia, en el centro de la discusión provincial

Uno de los puntos más fuertes de la respuesta estuvo relacionado con el lugar que debe ocupar Concordia en la reorganización del peronismo entrerriano.

Petit cuestionó lo que interpretó como una mirada centrada en dirigentes de Paraná y de otras localidades del centro provincial, en detrimento del protagonismo político de Concordia.

“Concordia es el motor político, productivo y social del peronismo entrerriano”, afirmó, al advertir que la reconstrucción provincial no puede avanzar mediante acuerdos cerrados sin reconocer la importancia estratégica de la ciudad.

En esa línea, sostuvo que relegar a Concordia a un segundo plano o considerarla únicamente un territorio que debe ordenarse desde afuera constituye un error político que el justicialismo no debería volver a cometer.

El planteo introduce una discusión que excede las diferencias personales entre dirigentes y pone sobre la mesa el peso que tendrá la dirigencia concordiense en la definición de la conducción y el armado electoral del PJ para 2027.

Un llamado a la unidad y a la reconstrucción del PJ

En el tramo final de su posicionamiento, Petit convocó a la dirigencia y a la militancia peronista a concentrar sus esfuerzos en la escucha activa, la unidad de acción y la elaboración de propuestas que permitan recuperar al justicialismo como una alternativa creíble de gobierno.

También remarcó que ningún dirigente debe ubicarse por encima de la construcción colectiva, independientemente de su trayectoria política o de los resultados que puedan atribuirle las encuestas.

La discusión se produce mientras el peronismo entrerriano busca redefinir su estrategia después de perder espacios de gobierno y asumir un papel opositor en los distintos niveles del Estado.

“Para las candidaturas con nombre propio habrá tiempo, pero hoy la única prioridad es la reconstrucción de un peronismo unido, con arraigo y con la dignidad que nuestra gente merece”, concluyó Petit.

Redaccion de 7Paginas