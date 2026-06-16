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Martes 16 de junio de 2026
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Petit Torneo, Salto Grande y Alberdi finalistas

El lunes por la tarde se disputó la segunda semifinal del Petit Torneo. Salto Grande igualó 1 a 1 ante Comunicaciones y por tener ventaja deportiva, el hidroeléctrico se metió en la final. Este fin de semana enfrentará a Juan Bautista Alberdi.
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Redacción 7Paginas

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El «canario» abrió la cuenta a través de Joaquín Diaz pero antes que se vaya el primer tiempo, Mauro Farias marcó la igualdad para Salto.

Con este empate y al haber salido tercero en la fase regular, el elenco de la «represa» disputará la final del Petit del Apertura ante Juan Bautista Alberdi. Quien gane ese encuentro enfrentará en un mano a mano a Comunicaciones por la tercera plaza en el Torneo Regional Amateur 2026/27.

Recordemos que el domingo el que había alcanzado la Final del Petit también fue Alberdi de la Criolla, que venció a La Bianca 2 a 0. El equipo de los hermanos Buruchaga lo ganó en el segundo tiempo y a través de Nicolás Altamirano, siendo el segundo de penal.

Ahora será el turno de jugar la Gran Final del Petit Torneo para ver cuál será el rival de Comunicaciones por la Plaza al Torneo Regional Federal Amateur 26/27. El partido, presumiblemente, se podría jugar en el Estadio Ciudad de Concordia. La Liga lo determina por estas horas.

En las imágenes, los finalistas Salto Grande y Alberdi.