Picadas en la madrugada: un motociclista de Federación fue trasladado al Masvernat

Un grave siniestro vial se registró durante la madrugada en la Ruta Provincial N° 44, a la altura del kilómetro 1,5, en jurisdicción de Federación, donde un motociclista de 18 años resultó con lesiones de consideración y debió ser trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por el personal policial que intervino en el lugar, momentos antes del accidente varios motovehículos se encontraban realizando maniobras compatibles con carreras informales, conocidas habitualmente como “picadas”.

Según la información policial proporcinada a 7Paginas, al advertir la presencia de un operativo de control en la zona, los conductores habrían realizado una maniobra brusca para girar y regresar en sentido contrario con la intención de evitar el procedimiento.

Fue en esas circunstancias cuando se produjo un roce entre dos de las motocicletas, provocando que el conductor de una Honda XR 150 cc perdiera la estabilidad y cayera sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del impacto, el joven sufrió lesiones graves, entre ellas una fractura expuesta de tibia y peroné en su pierna izquierda.

Inicialmente fue asistido y trasladado en ambulancia hasta el nosocomio local. Sin embargo, debido a la complejidad de las lesiones, los profesionales médicos determinaron su derivación al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Tras tomar conocimiento del hecho, la Fiscalía en turno dispuso la realización de las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

En el lugar trabajó personal de la División Criminalística, mientras que la motocicleta Honda XR 150 cc fue secuestrada y quedó a disposición de la investigación judicial.