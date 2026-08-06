Piden auditoría urgente por el «circuito del usado»: denuncian opacidad en la compra y remate de maquinaria municipal de Estancia Grande

Otro hecho polémico sacude a la Municipalidad de Estancia Grande tras la denuncia pública realizada por el Dr. Matías Lladós, abogado y vecino de la localidad, quien expuso serias irregularidades en el manejo del patrimonio público y la administración del parque automotor por parte del gobierno que encabeza el intendente Javier Goldín.

Bajo el concepto del «circuito del usado», Lladós cuestionó que la actual gestión intenta desviar la atención culpando a administraciones pasadas, mientras aplica en el ámbito público prácticas comerciales informales del sector privado que generan un doble gasto para las arcas municipales.

La maniobra bajo la lupa: «Compra, maquillaje y remate»

Según detalla el abogado, la mecánica observada consiste en la incorporación de vehículos y maquinaria vial usada mediante procedimientos carentes de transparencia. “El municipio incorpora maquinaria usada con pliegos, proveedores y valores de origen que no son de acceso público. A los pocos meses de ser presentados con bombos y platillos como ‘logros de gestión’, esos mismos bienes son desafectados y sacados a remate público”, explicó Lladós.

En el escrito, el vecino recordó la trayectoria familiar de dirigentes del oficialismo vinculados al rubro automotor informal, señalando el paso por la función pública del ex concejal Mauricio Goldín, conocido por el clásico «revoleo» de autos.

«El problema ético surge cuando ese modus operandi comercial privado se traslada directamente al Municipio. ¿Se está utilizando la caja del Estado para aplicar la lógica del ‘revoleo’ comercial con la compra y remate de maquinaria? ¿Quiénes son los proveedores y qué peritajes técnicos avalan estas operaciones?», cuestionó con dureza.

Sueldos millonarios y falta de obras en los barrios

En otro tramo de su pronunciamiento, Lladós contrapuso el gasto en compras opacas de vehículos con la realidad social y de infraestructura que atraviesan las distintas comunidades del municipio:

Sueldos de la cúpula política: Se denunció que funcionarios de la planta política perciben haberes que superan los 7 millones de pesos mensuales, incluyendo adicionales no remunerativos.

Abandono en infraestructura: Zonas históricas como Calabacilla y Yuquerí Chico continúan sin asfalto, sin red de cloacas, sin planes de vivienda y con severas deficiencias en los servicios básicos.

Gasto publicitario y contrataciones: Señaló que los fondos de los contribuyentes se destinan a sostener estructuras de propaganda, militancia digital y familiares directos de aliados políticos, mientras se ejerce presión fiscal contra el vecino común.

Exigen una auditoría ciudadana inmediata

Ante este escenario, el Dr. Matías Lladós remarcó que «el Municipio de Estancia Grande no es una agencia de autos ni una pyme privada para aplicar la lógica de la compraventa», e instó a los organismos de control y a la comunidad a exigir la apertura inmediata de los libros contables, la publicación detallada de las licitaciones de maquinaria y una auditoría integral que transparente el destino de los recursos públicos.

Cabe mencionar que este jueves está previsto un remate de vehículos usados en este municipio, y en este marco Llados anticipó a 7Paginas, que se presentara en dicho acto para exigir la suspensión del mismo hasta tanto no se den explicaciones a la comunidad.

Redacción de 7Paginas