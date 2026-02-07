Piden la colaboración de los vecinos de Concordia para que no arrojen residuos domiciliarios al arroyo Manzores

Desde la Secretaría de Obras Públicas se informó a 7Paginas, que los desagües pluviales cumplen un rol clave durante las jornadas de lluvias intensas, ya que permiten el rápido escurrimiento del agua. Sin embargo, la acumulación de residuos y elementos extraños obstruye su funcionamiento, generando desbordes y complicaciones en la circulación vehicular.

En ese contexto, uno de los sectores intervenidos recientemente fue una alcantarilla ubicada sobre el arroyo Manzores, a la altura de calle Cadario. Allí, personal municipal retiró una importante cantidad de residuos, muchos de ellos domiciliarios, que impedían el normal paso del agua.

Los trabajos estuvieron a cargo del Área de Logística y Técnica de Limpieza de Desagües Pluviales y tuvieron como objetivo liberar el sector y prevenir nuevos anegamientos, luego de que en una de las últimas lluvias el caudal del arroyo superara el nivel de la calzada, provocando inundaciones y dificultades para el tránsito.

Al respecto, el responsable del área, Gabriel Noguera, explicó que se trató de una intervención compleja debido a la gran cantidad de desechos acumulados. “En la limpieza de una de las alcantarillas sobre el arroyo Manzores nos hemos encontrado con palos, ramas y mucho residuo domiciliario, lo que impedía que el agua corriera sin dificultades”, señaló.

En ese sentido, Noguera remarcó la necesidad del compromiso ciudadano para sostener los trabajos de saneamiento que se realizan de manera permanente en distintos puntos de Concordia. “Más allá del trabajo que la Municipalidad realiza todos los días, es fundamental la colaboración del vecino, no arrojando basura en los arroyos y utilizando los contenedores habilitados. Sin conciencia social es imposible que el Estado pueda llegar a todo”, afirmó.

Finalmente, se destacó que estas tareas forman parte de un plan continuo de limpieza y mantenimiento de desagües pluviales y cauces de arroyos, con brigadas que intervienen en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de reducir riesgos hídricos, mejorar la calidad ambiental y resguardar a la población.