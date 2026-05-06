Piden la detención del financista de Concordia y de su madre, vinculados a Chiqui Tapia y a la AFA

Vallejo, titular del grupo Sur Finanzas y señalado por su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, estaba citado junto a otras personas en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, asociación ilícita e intermediación financiera ilegal.

Ante la ausencia de los imputados en el juzgado, la fiscal avanzó con el pedido de captura, mientras que el magistrado advirtió que, de no presentarse este viernes a primera hora, ordenará sus detenciones.

Una causa de alto voltaje

La investigación apunta a una presunta estructura organizada que operaba a través del grupo Sur Finanzas, utilizando diversas firmas para canalizar maniobras financieras irregulares. Según la resolución judicial, Vallejo sería el líder de la organización, integrada por al menos otras 14 personas.

En ese contexto, también fueron citados a indagatoria familiares y colaboradores cercanos, entre ellos Daniela Sánchez, Micaela Sánchez —quien ya estuvo detenida al inicio del proceso— y otros nombres vinculados a las empresas investigadas.

La causa tuvo su origen en una denuncia vinculada a ex dirigentes del club Atlético Banfield, y posteriormente sumó una presentación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó movimientos millonarios a través de empresas consideradas apócrifas o sin capacidad económica real.

Millonarios movimientos bajo sospecha

De acuerdo a la investigación, mediante la plataforma “Sur Finanzas PSP” se habrían realizado transferencias por unos 818 mil millones de pesos. Entre los operadores detectados figuran monotributistas sin respaldo económico, emisores de facturas apócrifas y sujetos no categorizados, lo que refuerza la hipótesis de lavado de activos.

Además, el Banco Central ya había sancionado a Vallejo con una multa de 5.400 millones de pesos por su presunta participación en maniobras vinculadas al dólar blue, por un monto estimado en 25 millones de dólares.

Vínculos con el fútbol

Uno de los ejes más sensibles del expediente es la conexión con el mundo del fútbol. La operatoria habría involucrado a clubes de Primera División y del Ascenso, entre ellos Banfield, San Lorenzo, Argentinos Juniors y Temperley.

Según la fiscalía, algunas instituciones habrían cedido derechos de televisación como garantía de préstamos otorgados por la financiera, en lo que se describe como un mecanismo de “interposición institucional” para canalizar fondos.

En ese marco, Sur Finanzas llegó incluso a ser sponsor de la Selección Argentina y de equipos de primera línea, consolidando una fuerte presencia en el ámbito deportivo.

Medidas y expectativas

El juez Luis Armella dispuso la inhibición general de bienes y la inmovilización de cuentas bancarias de todos los imputados, además de ordenar allanamientos en oficinas, clubes y propiedades vinculadas a la causa.

Los investigadores mantienen una fuerte expectativa en torno a la eventual declaración de Vallejo, considerada clave para esclarecer el funcionamiento de la presunta red y su alcance dentro del fútbol y otros ámbitos.

Por estas horas, el foco está puesto en si el financista y su madre se presentarán ante la Justicia o si finalmente se avanzará con su detención, en una causa que podría escalar aún más por la magnitud de las cifras y los nombres involucrados.

Con informacion de La Nacion

Redaccion de 7Paginas