Piden la expulsión del PJ de la senadora de Feliciano Gladys Domínguez

Según expresa el documento, la iniciativa surge a partir de “los numerosos pedidos de nuestros miembros, militantes y dirigentes”, quienes manifestaron “profunda indignación y absoluto repudio” frente a la conducta política de Domínguez. En ese sentido, el PJ local considera que su accionar constituye “una traición abierta a la doctrina de nuestro movimiento y una enorme estafa a la confianza depositada por los compañeros que trabajaron incansablemente por su candidatura, así como a la gente que la votó bajo esa línea política”.

El texto también hace referencia al conflicto político que la senadora mantiene con el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, con quien sostiene un enfrentamiento abierto desde hace tiempo. Además, recuerdan que a mediados de 2025 Domínguez decidió apartarse del bloque opositor en la Cámara de Senadores y conformar el monobloque Peronismo Federal, una decisión que provocó la pérdida de la mayoría opositora en la Cámara Alta, dejando un empate de ocho legisladores por lado entre la oposición y el oficialismo de Juntos.

Uno de los puntos centrales que derivó en su alejamiento del bloque fue la votación de la ley de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), instancia en la que la legisladora optó por abstenerse. Para el PJ de Feliciano, esa postura marcó un quiebre definitivo. “La gravedad de sus decisiones legislativas no admite grises: la senadora Domínguez se ha convertido en el engranaje necesario para garantizar la impunidad del oficialismo”, sostiene la carta, al tiempo que la acusan de facilitar políticas de ajuste impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio.

El comunicado también cuestiona duramente su conducta en el plano local, señalando que “ha nombrado a toda su familia como asesores y ha abandonado a los trabajadores y militantes”. Incluso la responsabilizan por acciones en contra de fiscales del propio PJ durante procesos electorales y por no acompañar reclamos de docentes afectados por cierres de cargos y escuelas. En ese sentido, el texto desliza sospechas de que algunas de esas medidas habrían sido impulsadas por la propia senadora ante el Ejecutivo provincial.

Las críticas se extienden además a supuestas maniobras de poder, utilización de recursos públicos y manipulación mediática. “Se ha alineado con el oficialismo provincial, malinformando a la gente, tergiversando y pagando medios para alterar la realidad de los hechos”, afirma el documento, que también denuncia un uso abusivo de su rol institucional y una supuesta intervención indirecta en el ámbito judicial.

Finalmente, el PJ de Feliciano concluye que solicitará formalmente que se evalúe y resuelva la expulsión partidaria de Gladys Domínguez, al considerar que se trata de “una medida de justicia necesaria para preservar la integridad del Partido Justicialista” y para devolverle a la ciudadanía la certeza de que la representación peronista implica un compromiso innegociable con la justicia social y no el uso personal del poder.