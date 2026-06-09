Piden la intervención del municipio por un conflicto entre vecinos en pleno centro de Federación

Un conflicto entre vecinos podría derivar en una instancia judicial en la ciudad de Federación, luego de que uno de los propietarios de un complejo ubicado en el casco céntrico denunciara la realización de una obra que, según sostiene, afecta un espacio de uso común y fue ejecutada sin la autorización correspondiente.

La situación fue expuesta públicamente por Jorge “Chipi” Dri, quien difundió un video y lo compartió a la redacción de 7Paginas, en el que explica los motivos de su reclamo y solicita la intervención de las autoridades municipales para encontrar una pronta solución.

Según detalló, el problema se originó en una denominada “calle de servicios”, un sector compartido por ocho propietarios que integran un módulo compuesto por cuatro viviendas y cuatro locales comerciales.

“Este espacio denominado calle de servicios es un lugar para el uso de los ocho propietarios”, explicó Dri, al tiempo que señaló que días atrás se llevó adelante una obra mediante la cual se abrió una puerta y, aparentemente, también un portón vehicular sobre ese sector común.

De acuerdo a su versión, cualquier modificación de estas características debería contar con el consentimiento unánime de los propietarios involucrados. Sin embargo, aseguró que nunca fue consultado ni otorgó autorización para la ejecución de los trabajos.

“Ya me dirigí a la Municipalidad e hice la correspondiente denuncia”, indicó, agregando que, a su entender, la obra no estaría en condiciones de obtener la aprobación final por parte de las autoridades debido a la existencia de esta presentación formal.

Dri consideró además que el caso debería ser analizado por el Juzgado de Faltas, ya que entiende que habilitar el uso particular de un espacio común sentaría un precedente que podría extenderse a otros sectores similares de la ciudad.

“Si esta obra se habilita para el uso de un pedazo de propiedad que no le corresponde a ese vecino, se estaría dejando un mal antecedente, porque autorizaría a que otros vecinos de distintos pasajes de la avenida también hagan uso de una propiedad que no es de ellos”, manifestó.

Finalmente, expresó su expectativa de que tanto la Municipalidad como el Juzgado de Faltas intervengan con rapidez para resolver una problemática que, según afirmó, lleva tiempo generando controversias entre los propietarios del sector ubicado detrás de los comercios céntricos de Federación.