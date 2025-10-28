Piden prisión perpetua para el joven de Concordia que asesinó a una mujer e intentó incendiar la casa con su padre adentro

Este martes 28 de octubre, en la Sala N°4 de los Tribunales de Concordia, se llevó a cabo la audiencia de cesura del juicio por jurados que encontró culpable a Pedro David Medina por el brutal asesinato de Norma Alegre, crimen ocurrido en mayo de 2024.

Durante la audiencia, la fiscal Julia Elena Rivoira y el abogado querellante Carlos Conti solicitaron que Medina sea condenado a prisión perpetua, mientras que la defensa, a cargo de Carlos Medina, pidió una pena de 25 años de prisión.

El imputado fue declarado autor penalmente responsable de homicidio criminis causa y robo por escalamiento, delitos que configuran uno de los hechos más conmocionantes ocurridos en la ciudad en los últimos años.

El vocal del Tribunal de Concordia, Dr. Germán Dri, escuchó los argumentos de las partes y fijó para el próximo 5 de noviembre la audiencia en la que se dará a conocer la sentencia definitiva.

El crimen tuvo lugar el 7 de mayo de 2024, alrededor de las 7:30 de la mañana, en la esquina de Misiones y Liniers, en el barrio Nebel. Según la investigación, Medina ingresó a la vivienda tras escalar un impedimento físico con intenciones de robo, y al ser sorprendido por la víctima, la atacó con al menos ocho puñaladas, provocándole la muerte en el lugar.

Posteriormente, el agresor prendió fuego la vivienda en un intento por borrar evidencias del crimen, sin advertir que en el interior se encontraba el padre de Norma Alegre, un hombre de 97 años, quien resultó con graves quemaduras e intoxicación por humo.

El anciano fue rescatado por los bomberos y trasladado en estado crítico al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde permaneció internado durante varias semanas en la Unidad de Terapia Intensiva.

La investigación liderada por la fiscal Rivoira permitió reconstruir el hecho y reunir pruebas concluyentes que derivaron en la condena del acusado, quien ahora espera la decisión final del tribunal sobre la pena que deberá cumplir.

