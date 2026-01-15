Piden transitar con precaución por obras de mantenimiento en las rutas nacionales 12 y 14

Según se informó a 7Paginas, los trabajos obligaron en algunos sectores a la inhabilitación parcial de calzadas, por lo que se implementaron desvíos y reducción de carriles. En ese contexto, remarcaron la importancia de respetar la señalización y las velocidades máximas permitidas, que en zonas de obra no superan los 60 kilómetros por hora.

De acuerdo al detalle brindado, en la Ruta Nacional 12 se realizaron tareas de corte de pasto en los tramos Villa Paranacito – Ceibas y Ceibas – Gualeguay, además de bacheo de calzada entre el Puente Mitre y Ceibas.

En tanto, sobre la Ruta Nacional 14, se ejecutaron trabajos de bacheo entre Ceibas y el kilómetro 15; reparación de hundimientos de calzada entre los kilómetros 58 y 89, mano sur–norte, en la zona de Gualeguaychú; y entre los kilómetros 100 y 126, mano norte–sur, en el tramo correspondiente a Concepción del Uruguay.

Asimismo, se llevaron a cabo tareas de limpieza de desagües y sectores bajo barandas entre los kilómetros 290 y 292, en cercanías de Federación, mientras que en el Peaje Yeruá continúan los trabajos de reparación de losas.

Desde la concesionaria reiteraron el pedido a los usuarios de circular con precaución, atender las indicaciones del personal vial y respetar la señalización preventiva, con el objetivo de evitar siniestros y permitir el normal desarrollo de las obras.