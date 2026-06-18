Pidieron la intervención del PJ Concordia y denunciaron que la autoproclamada conducción no tiene legitimidad partidaria

La crisis interna que atraviesa el Partido Justicialista de Concordia sumó un nuevo y explosivo capítulo. La vicepresidenta del Consejo Departamental, Yan Barbona, elevó una presentación formal ante la presidenta del Consejo Provincial del PJ, Silvia del Carmen “Nené” Moreno, en la que denuncia una serie de graves irregularidades institucionales y solicita la intervención inmediata de la estructura partidaria local.

La dirigente sostiene que el grupo de militantes que tomó el control de la sede partidaria y posteriormente se autoproclamó como nueva conducción carece de legitimidad legal, política y partidaria, al tiempo que asegura que dichas acciones nunca fueron avaladas por las autoridades competentes del justicialismo entrerriano.

Denuncias por la toma de la sede partidaria

En el extenso escrito remitido a la conducción provincial y al que tuvo acceso 7Paginas, Barbona relata que durante la ausencia del presidente del PJ Concordia, José Ruiz Díaz, asumió la responsabilidad de conducir institucionalmente el partido durante la campaña electoral de 2025, garantizando el funcionamiento de la sede y el acompañamiento a la Lista 501 “Fuerza Entre Ríos”, encabezada por Adán Bahl y Guillermo Michel.

Según afirma, mientras desarrollaba esa tarea comenzó a sufrir situaciones de hostigamiento por parte de un sector interno que irrumpió en la vida partidaria pocos días antes del cierre de campaña.

La dirigente identifica como referente de ese espacio a Javier Orduna, a quien acusa de haber protagonizado episodios de maltrato y violencia política que posteriormente fueron denunciados.

De acuerdo con su relato, lejos de cesar, la conflictividad se profundizó hasta derivar en la toma física de la sede partidaria.

“Ante la inacción de las autoridades provinciales y judiciales donde también radicamos las denuncias pertinentes, este grupo violento procedió a la toma física de la sede del partido”, sostiene Barbona en su presentación.

“Se autoproclamaron autoridades”

Uno de los puntos más duros de la denuncia apunta directamente a la legitimidad de quienes actualmente dicen conducir el PJ Concordia.

La vicepresidenta sostiene que, tras ocupar la sede, ese sector confeccionó una lista de conducción y se autoproclamó como autoridad partidaria sin haber atravesado ningún proceso electoral ni contar con aval institucional.

“Posteriormente, mediante un acto carente de toda legalidad, legitimidad y moral, procedieron a confeccionar una lista de ‘conducción’ y a autoproclamarse como nuevas autoridades”, señala textualmente la nota.

Barbona remarca además que su cargo emana de una elección interna realizada por los afiliados y recuerda que fue elegida democráticamente para integrar la conducción partidaria.

“Ninguna toma por la fuerza puede pasar por encima de la voluntad popular peronista”, afirmó.

Pedido de intervención del PJ Concordia

Frente a este escenario, la dirigente realizó un pedido concreto a las máximas autoridades del justicialismo entrerriano.

En la nota solicita que el Consejo Provincial intervenga de manera inmediata la Departamental Concordia para poner fin a lo que considera una grave situación de ilegalidad institucional.

“Tome intervención inmediata en la Departamental del Partido Justicialista de Concordia ante la flagrante ilegalidad institucional de quienes pretenden arrogarse autoridades por la fuerza”, expresa en uno de los párrafos centrales del documento.

Asimismo, reclama el cese de lo que considera una actitud de tolerancia o falta de acción frente a conductas que califica como violencia política y violencia de género institucional.

La disputa interna del PJ Concordia se agudizó después de las últimas elecciones legislativas, cuando el presidente partidario José Ruiz Díaz respaldó a sectores peronistas que participaron por fuera de la estructura oficial luego de que sus listas fueran impugnadas.

A partir de ese momento comenzaron las tensiones entre distintos espacios internos, que con el paso de los meses derivaron en una fuerte confrontación por la conducción del partido en la ciudad.

La presentación realizada por Barbona no solo profundiza el conflicto sino que además coloca la responsabilidad de una eventual resolución en manos de la conducción provincial del justicialismo entrerriano.

Mientras tanto, el escenario interno del PJ Concordia continúa mostrando señales de creciente fractura, en momentos en que el peronismo busca reorganizarse de cara a los próximos desafíos electorales.

Redaccion de 7Paginas