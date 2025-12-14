Pidieron orar por la pronta recuperación de la esposa del intendente de Colón

Según el último parte médico difundido este sábado, la evolución de la paciente “continúa de manera similar” a la de la jornada del viernes, a la espera de novedades sobre su estado de salud, las cuales serán comunicadas oportunamente por los canales oficiales.

En el comunicado, desde el Municipio expresaron: “A la espera de la evolución de Gimena, la esposa de José Luis Walser, pedimos a toda la comunidad orar por su pronta recuperación, sumándose a las cadenas de oración de las distintas comunidades de fe de la ciudad”.

El accidente en Brasil

El siniestro vial se produjo el pasado martes, cuando el intendente de Colón viajaba junto a su familia por una ruta de Brasil, en el marco de un viaje oficial. De acuerdo a la información brindada, el accidente ocurrió en medio de una intensa tormenta, cuando el vehículo atravesó un espejo de agua formado sobre la calzada, lo que habría provocado que el auto se desestabilizara y el conductor perdiera el control.

Como consecuencia del impacto, Gimena Bordet debió ser intervenida quirúrgicamente y posteriormente trasladada a la ciudad de Porto Alegre para recibir atención médica de mayor complejidad. Fuentes cercanas indicaron que presenta compromiso en la zona de los pulmones, motivo por el cual permanece internada con pronóstico reservado.

Desde el Municipio reiteraron el pedido de acompañamiento y respeto, al tiempo que agradecieron las muestras de apoyo y solidaridad recibidas por parte de vecinos e instituciones.