Pidieron prisión efectiva para el constructor acusado de estafar a decenas de familias en Federación y otras ciudades

El proceso judicial comenzó este lunes y, tras los alegatos y declaraciones finales, las familias damnificadas esperan con gran expectativa la resolución.

“Estamos todos con la esperanza de que se haga justicia. Somos 16 familias de Federación que en su momento presentamos las denuncias por estafas, y con el paso del tiempo se fueron sumando otros casos en Concordia, Villa del Rosario, Colón, Paraná, Santa Fe, Rosario, Córdoba… aunque muchos decidieron no denunciar por la demora de la justicia. Nosotros nos mantuvimos firmes hasta llegar a estas instancias”, expresó a 7Paginas la vecina federense Carmen Ríos, visiblemente emocionada.

Otro juicio en Paraná

Tras conocerse la sentencia en Concordia, se iniciará un nuevo juicio en los tribunales de Paraná, donde se unificaron las denuncias de vecinos de esa ciudad y de la provincia de Santa Fe. Según trascendió, en esa instancia la fiscalía solicitaría 10 años de prisión para Meglio.

Ríos también señaló que, más allá del resultado, recuperar el dinero invertido parece muy difícil, “Ya tenemos en claro que va a ser muy difícil poder recuperar algo de lo que hemos perdido, pero creemos que de alguna manera va a pagar por todo el daño que ha cometido a tantas familias, no solo de Federación sino también de otros lugares. Estimamos que somos más de 30 o 35 familias damnificadas”.

El caso

La investigación contra Meglio comenzó en 2021, cuando decenas de familias denunciaron que habían entregado alrededor de 13.000 dólares cada una para la construcción de cabañas a través de la empresa Log Home Iguazú, que nunca fueron edificadas.

Pese a los reclamos civiles y judiciales, las obras jamás se iniciaron. La causa fue avanzando lentamente debido a recursos y apelaciones presentados por la defensa, que dilataron el proceso hasta su elevación a juicio en Concordia.

Ahora, con la etapa final concluida y el fallo a punto de conocerse, las familias damnificadas mantienen la esperanza de que, al menos en el plano judicial, se haga justicia por el sueño incumplido de la vivienda propia.