Piloto de Concordia se consagró campeón SBK PRO en la Fecha Doble del Campeonato Uruguayo de Motovelocidad

El evento contó con la participación de pilotos de distintas provincias argentinas, entre ellos representantes de Buenos Aires, Rosario y Concordia (Entre Ríos).

El piloto entrerriano Pablo Maciel, oriundo de Concordia, brindó detalles sobre el intenso fin de semana que lo llevó a coronarse campeón de la categoría SBK PRO.

“Llegamos segundos en el campeonato, con todo muy ajustado en puntos. Al ser fecha doble, cualquier cosa podía pasar. El temor a una caída que nos dejara fuera era una posibilidad real”, explicó.

El día sábado, Maciel logró clasificar en la tercera posición y culminó ambas competencias en segundo lugar, superando al entonces líder del campeonato y quedando arriba por pocos puntos.

“El domingo sabíamos que iba a ser decisivo. Logramos quedarnos con la pole position, que también suma puntos y nos acercaba cada vez más al objetivo”, señaló.

Tras una carrera Sprint muy disputada, finalizó segundo detrás de su principal rival en la lucha por el campeonato, el piloto Bugleone.

Todo se definiría en la carrera final:

“Era ganar o ganar. Largamos desde el primer lugar y, después de una competencia muy peleada, pudimos mantenernos adelante y obtener este campeonato de SBK PRO”, expresó emocionado.

Se trata del segundo título de Pablo Maciel en Uruguay, logro que destaca su trayectoria y constancia dentro del motociclismo de velocidad.

Finalmente, el piloto agradeció el acompañamiento recibido:

“Agradezco a todas las personas que de una forma u otra apoyan este deporte y nos dan una mano para poder seguir. Este campeonato es fruto de mucho esfuerzo y dedicación.”