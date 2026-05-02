«Pinto mi escuela»: la Escuela Navarro lanza una gran convocatoria solidaria para renovar su edificio

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 14 “Cnel. Antonio Navarro” de Concordia se prepara para una jornada histórica. Con el objetivo de embellecer el establecimiento y fortalecer el sentido de pertenencia, lanzaron una convocatoria abierta a toda la ciudad para participar de la jornada comunitaria “Pinto Mi Escuela”.

Según supo 7Paginas, el encuentro solidario tendrá lugar el próximo sábado 9 de mayo, de 10:00 a 17:00 horas, en el edificio escolar ubicado en Bvard. San Lorenzo “O” 995.

Un espacio más «habitable y amoroso»

Desde la conducción de la escuela explicaron que este proyecto no es solo una cuestión estética, sino que busca transformar el entorno de aprendizaje en un lugar «más amoroso, amable y habitable» para los estudiantes y el personal.

«Invitamos a un trabajo colectivo que fortalezca la ética del cuidado en la Escuela Pública», destacaron en la gacetilla de prensa, haciendo énfasis en que la participación de las familias y ex integrantes de la institución es fundamental para dignificar la labor cotidiana.

¿Cómo se puede ayudar?

La institución apela a la voluntad solidaria de los concordienses a través de dos modalidades:

Donaciones de materiales: Se necesita pintura látex blanca (tanto para interior como exterior), pinceles, rodillos, lijas y entonadores de colores marrón, crema y gris.

Mano de obra: Se convoca a personas con voluntad para realizar tareas de pintura y reparaciones generales durante el sábado.

Esta iniciativa demuestra que, a pesar de los desafíos, la comunidad escolar sigue apostando a la autogestión y al esfuerzo compartido para construir mejores condiciones educativas. «Estamos haciendo la escuela que queremos», concluyeron.