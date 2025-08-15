PJ: tras la impugnación, la Justicia Electoral falló a favor de Ahora la Patria

El sector de Michel y Bahl, denominado “Fuerza Entre Ríos” y alineado a nivel nacional con “Fuerza Patria” había manifestado que la lista de Gaillard y Rubattino confundía al electorado por la elección del nombre. Aseguraron que “tiende a la confusión ideológica y material, carece de buena fe en la elección del nombre y solo tiene como objeto perjudicar el voto genuino del electorado”.

Pero el planteo no prosperó ante el juez Federal con competencia electoral, Leandro Damián Ríos, quien este miércoles dispuso “reconocer la constitución de la alianza electoral transitoria ‘Ahora la Patria’ en el distrito Entre Ríos, con derecho de uso exclusivo del nombre adoptado”, integrada por el Movimiento por Todos y el Partido Frente Grande.

De esta manera, queda firme la participación electoral del frente que nuclea al campo nacional y progresista de la provincia, y que se presenta con la fórmula Gaillard – Rubattino para el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, publicó Uno.

Carolina Gaillard, sostuvo: “Este fallo ratifica que ‘Ahora la Patria’ es la voz que no especula ni se calla. Vamos a defender a Entre Ríos con firmeza, convicción y coherencia política, con un Estado que cuide y abrace y no abandone a los entrerrianos y entrerrianas”.

“La política no puede ser una disputa de sellos, sino una herramienta para transformar la realidad y garantizar derechos. Ese es el compromiso que asumimos y que vamos a honrar en cada banca que conquistemos”.

En tanto, Paola Rubattino manifestó que “la Justicia le dio la razón a nuestro frente y eso nos fortalece. Vamos a representar a cada entrerriano con compromiso real, defendiendo lo que nos pertenece y trabajando por una provincia más justa”.

“Este fallo es también un mensaje claro: la voluntad de la gente de tener una alternativa firme y coherente no puede ser frenada con maniobras políticas. Vamos a estar en cada territorio escuchando, proponiendo y poniendo por delante el bienestar de la provincia”. (APF)