Plan de contingencia urbana: en Concordia intensifican la limpieza de arroyos y pluviales para evitar anegamientos

Con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua y prevenir inundaciones domiciliarias ante fenómenos climáticos severos, la Municipalidad de Concordia mantiene activo un esquema periódico de mantenimiento de la infraestructura pluvial de la ciudad.

Las tareas, ejecutadas por la Unidad Operativa de Mantenimiento de la Defensa Sur —órgano dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas—, abarcan la desobstrucción y limpieza profunda de arroyos, alcantarillas, reservorios y desagües en puntos estratégicos del ejido urbano.

Intervenciones estratégicas en la red pluvial

Uno de los puntos críticos abordados en su totalidad fue el entubamiento del arroyo Concordia, una estructura subterránea que resulta vital cuando se registran precipitaciones de gran volumen en lapsos reducidos de tiempo.

Gabriel Noguera, jefe de la Unidad Operativa de Mantenimiento de la Defensa Sur, explicó el alcance de las maniobras: “Son trabajos habituales que desde esta área se realizan con la intención de mantener limpio algo que es fundamental para evitar anegamientos domésticos en nuestra ciudad desde el comienzo de la gestión”.

El funcionario detalló cómo se conectan los sistemas de alivio urbano y el impacto directo que tienen en la vida cotidiana de los vecinos:

“Los reservorios ubicados en calle Moulins y Concejal Veiga impactan directamente sobre el canal del arroyo Concordia. Si ese sistema no se encuentra completamente operativo y libre de residuos, barrios como Universidad, Cabildo, San Antonio y La Cantera sufren de manera inmediata las inclemencias y el desborde de las lluvias intensas”.

De forma complementaria, las cuadrillas municipales concretaron labores de saneamiento sobre el arroyo Manzores, cubriendo el tramo hasta la altura de calle Cadario, y confirmaron que la planificación continuará con la limpieza del sector de la Costanera, delimitado entre la Avenida Kirchner y calle Maipú.

Compromiso ciudadano: el pedido para evitar microbasurales

Desde el área operativa remarcaron que el esfuerzo técnico y humano del municipio requiere del acompañamiento diario de la comunidad para ser efectivo. Durante las tareas de limpieza, el personal retira constantemente bolsas plásticas, ramas, sedimentos y restos de materiales de construcción que bloquean el paso del agua.

Disposición de residuos: Se solicita respetar los horarios de recolección domiciliaria para evitar que las bolsas queden expuestas en la vía pública y terminen arrastradas hacia las bocas de tormenta.

Restos de poda y escombros: Quienes realicen tareas de jardinería o refacciones edilicias deben evitar arrojar desechos en zanjas o veredas.

Para canalizar el retiro de materiales voluminosos de manera correcta, el municipio recordó que se encuentra habilitada la línea de atención telefónica gratuita 105, donde se puede coordinar la recolección oficial y evitar que estos elementos obstruyan los canales de desagüe de la ciudad.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas