Planta de hidrógeno verde: los reclamos de Frigerio fueron escuchados y Colón fue incluida en los estudios ambientales

Desde que se tomó conocimiento de la iniciativa, el gobierno entrerriano expresó de manera temprana su preocupación por la localización del emprendimiento, requirió información detallada y advirtió sobre la necesidad de evaluar de forma integral los impactos ambientales, sociales y económicos que podría generar sobre la costa entrerriana y las comunidades ribereñas.

En ese contexto, Frigerio viajó en dos oportunidades a Uruguay para abordar el tema de manera directa y mantuvo reuniones de trabajo con autoridades nacionales y departamentales. Entre ellas, se destaca un encuentro con el presidente Yamandú Orsi, en el que expuso la posición de Entre Ríos y la necesidad de revisar el emplazamiento del proyecto.

El mandatario provincial sostuvo desde el comienzo que el desarrollo de energías limpias debe ser compatible con la protección del ambiente, el turismo y la calidad de vida de las comunidades. En ese sentido, remarcó que la cercanía de una iniciativa de gran escala a una ciudad turística como Colón hacía imprescindible revisar su localización.

Desde el Ejecutivo entrerriano reiteraron que no se cuestiona la inversión ni el avance de proyectos vinculados a la transición energética, sino la ubicación elegida, que podría generar impactos no deseados en una de las zonas turísticas más importantes de la provincia.

La ampliación de los estudios de impacto ambiental representa un reconocimiento a la validez del planteo realizado por Entre Ríos. No obstante, desde el gobierno provincial consideran que se trata de un paso necesario pero aún insuficiente, y mantienen la convicción de que la relocalización del proyecto es la alternativa más razonable para evitar conflictos y garantizar un desarrollo verdaderamente sustentable.

En ese marco, se dijo a 7Paginas que el Gobierno de Entre Ríos continuará sosteniendo su posición con responsabilidad institucional y vocación de diálogo, destacando que haber actuado con anticipación, compromiso personal del gobernador y claridad en los planteos permitió que el reclamo provincial fuera escuchado y genere avances concretos en el análisis del proyecto.