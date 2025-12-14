Playa Nebel fue la preferida por los bañistas de Concordia durante el fin de semana

La gran afluencia de bañistas también permitió poner a prueba las obras, que en gran parte se llevan desarrolladas en el sector alto de la playa, que incluyen trabajos de contención, una nueva bajada hacia el área de arena y modernos espacios de estacionamiento. Estas mejoras, sumadas a la presencia de servicios gastronómicos privados, brindan mayor comodidad y seguridad a quienes eligen el lugar para pasar el día.

Otro aspecto destacado por los concurrentes es el buen estado del agua. A diferencia de lo que ocurre en otros balnearios de la ciudad, como Playa Los Sauces, Nebel no presenta contaminación por verdín, lo que se transformó en un factor determinante al momento de elegir dónde concurrir.

De esta manera, Playa Nebel volvió a posicionarse como uno de los principales puntos de encuentro para los concordienses en jornadas de altas temperaturas, combinando infraestructura, servicios y condiciones naturales favorables.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas