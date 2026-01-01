Playas de Salto inhabilitadas para el baño por riesgo sanitario debido al verdín

Ante esta situación, las autoridades dispusieron la colocación de la bandera sanitaria, señal que advierte sobre la existencia de un riesgo potencial para la salud de la población. Desde el gobierno departamental explicaron que, debido a las características dinámicas de este tipo de fenómenos ambientales, la señalización sanitaria se encuentra disponible de forma virtual, lo que permite una actualización más ágil y permanente de la información.

De acuerdo con el protocolo vigente, se continuará realizando un monitoreo diario de la calidad del agua. Las playas serán rehabilitadas únicamente cuando los análisis arrojen resultados favorables que garanticen condiciones seguras para su uso recreativo.

En este contexto, se exhorta a la población a respetar estrictamente la restricción y a seguir las recomendaciones sanitarias. Entre ellas, se destaca no ingresar al agua en las zonas afectadas, observar cuidadosamente la arena y evitar el contacto ante la presencia de manchas verdosas, además de extremar los cuidados, especialmente en el caso de niños y niñas.

Las autoridades recordaron que, debido a la dinámica propia de estos fenómenos naturales, pueden producirse cambios repentinos que no siempre se reflejan de manera inmediata en los sistemas de información. Por este motivo, se recomienda mantenerse informado a través de la Red de Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente, que se actualiza diariamente y permite conocer el estado de todas las playas del departamento, tanto en el Parque del Lago como a lo largo del río Uruguay.

Finalmente, la Intendencia de Salto reiteró el llamado a la responsabilidad individual y colectiva, subrayando la importancia de atender las indicaciones oficiales. La fecha de rehabilitación de las playas será comunicada oportunamente por los canales institucionales, una vez que las condiciones sanitarias así lo permitan.