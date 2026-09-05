Pobreza y cocaína: Concordia, entre la exclusión social y una droga que invade los barrios

La Policía informó a 7Paginas sobre tres procedimientos desarrollados en distintos sectores de la ciudad que tuvieron un denominador común: el secuestro de cocaína.

La reiteración de este tipo de hallazgos ya no parece ser un hecho aislado. Por el contrario, vuelve a poner sobre la mesa una problemática que atraviesa a numerosos barrios de Concordia y que abre distintos interrogantes sobre la relación entre pobreza, exclusión social, consumo y narcomenudeo.

En una ciudad donde los sectores más vulnerables conviven diariamente con múltiples necesidades, la droga aparece una y otra vez en procedimientos policiales que, en muchos casos, se iniciaron por causas completamente ajenas al narcotráfico.

Una investigación por amenazas terminó con el secuestro de más de 150 envoltorios de cocaína. Una causa por el robo de un teléfono celular derivó en el hallazgo de otros 42 envoltorios. Y un operativo de saturación culminó con el secuestro de 20 gramos de la misma sustancia.

La pregunta vuelve a ser inevitable: ¿por qué la cocaína aparece cada vez con mayor frecuencia en los barrios de Concordia y quiénes son los responsables de abastecer ese mercado?

Más de 150 envoltorios en un allanamiento por amenazas

El primero de los procedimientos se concretó durante la tarde, cuando personal de la Comisaría Primera dio cumplimiento a una orden de allanamiento dispuesta por la jueza de Garantías N° 4, María Gabriela Seró, en el marco de una causa por amenazas.

El operativo se realizó en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles 11 de Noviembre y Cortada 59.

El procedimiento arrojó resultado positivo y permitió el secuestro de 152 envoltorios de cocaína, además de tres trozos compactados de la misma sustancia y envoltorios compactados de marihuana.

Ante esta situación, el fiscal Martín Núñez dispuso la aprehensión de dos personas mayores de edad por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Robaron un celular y encontraron 42 envoltorios de cocaína

El segundo procedimiento se originó a partir de una investigación iniciada durante la mañana por el arrebato de un teléfono celular.

Personal de la Comisaría Séptima llevó adelante dos órdenes de allanamiento en viviendas ubicadas en inmediaciones de las calles La Pampa y La Vía.

Los procedimientos permitieron recuperar un teléfono celular Motorola modelo E13, con funda de colores lila y marrón, que había sido denunciado como sustraído.

Por disposición del fiscal Martín Núñez, un hombre de 39 años fue detenido por el supuesto delito de hurto en grado de tentativa.

Sin embargo, durante los allanamientos apareció otro elemento que modificó el escenario: los efectivos hallaron y secuestraron 42 envoltorios de cocaína.

Según la información policial, al momento del ingreso a una de las viviendas, uno de los sujetos presentes habría forcejeado con un funcionario policial, provocándole una lesión en la rodilla.

El efectivo debió ser trasladado al Sanatorio Garat para recibir atención médica.

A raíz de este episodio, el fiscal dispuso la aprehensión del hombre por los supuestos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones, además de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

También quedó aprehendida una mujer que se encontraba en el interior de la vivienda, en relación con la causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Una piedra de cocaína en un operativo de saturación

El tercer procedimiento se registró alrededor de las 21:30 horas, cuando personal de distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia puso en marcha un Operativo Saturación en barrios pertenecientes a la jurisdicción de la Comisaría Octava.

Durante el desarrollo del operativo, integrantes del Grupo Especial interceptaron, en inmediaciones de las calles La Pampa y España, a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta Corven de 110 centímetros cúbicos.

Luego de identificarlos y realizar un palpado superficial de seguridad, los efectivos detectaron que uno de ellos llevaba en el bolsillo de su pantalón una piedra de consistencia dura, por lo que se presumió que podía tratarse de una sustancia prohibida.

Intervino entonces personal de la División Drogas Peligrosas junto con el can detector de narcóticos, que marcó la presencia de estupefacientes.

Con la correspondiente autorización judicial, se realizó la requisa y se encontró una piedra de color blanco que posteriormente arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 20 gramos.

El fiscal Martín Núñez dispuso la aprehensión del hombre que llevaba la sustancia, mientras que el segundo involucrado fue correctamente identificado.

Además, fueron secuestrados la cocaína, un teléfono celular y el motovehículo utilizado por ambos.

El último eslabón de una cadena

Los tres procedimientos volvieron a dejar una imagen que se repite con frecuencia: personas detenidas por tenencia o comercialización de pequeñas cantidades de droga.

La Policía y la Justicia avanzan sobre quienes son encontrados con estupefacientes, muchos de ellos presuntamente vinculados al narcomenudeo. Sin embargo, detrás de cada envoltorio, de cada piedra de cocaína y de cada punto de venta existe necesariamente una cadena de abastecimiento.

Allí aparece uno de los mayores interrogantes que plantea la situación: las investigaciones permiten detener a quienes presuntamente comercializan droga en los barrios, pero ¿hasta dónde llegan las pesquisas para identificar a quienes introducen y distribuyen mayores cantidades de cocaína en la ciudad?

El narcomenudeo representa, por definición, el último tramo de una cadena mucho más amplia. La droga que llega a los barrios no se produce ni aparece por sí sola. Alguien la transporta, la distribuye y la introduce en los circuitos de comercialización.

Por eso, mientras continúan las detenciones de personas vinculadas al último eslabón de esta actividad, el desafío de las investigaciones pasa también por avanzar sobre las estructuras superiores y las organizaciones responsables del ingreso y distribución de estupefacientes.

Una problemática que merece respuestas

La sucesión de procedimientos registrados en Concordia vuelve a poner en discusión un problema social que no puede analizarse de manera aislada.

La pobreza no convierte automáticamente a una persona en delincuente ni puede establecerse, sin investigaciones y estadísticas específicas, una relación directa entre la situación económica y el narcomenudeo. Sin embargo, la vulnerabilidad, la exclusión y la falta de oportunidades son factores que deben ser considerados al momento de analizar las condiciones en las que crecen los mercados ilegales.

En los barrios, donde muchas familias enfrentan diariamente dificultades económicas, falta de empleo y otras problemáticas sociales, también aparecen con frecuencia los secuestros de droga y las investigaciones vinculadas con su comercialización.

Concordia enfrenta así una realidad compleja, donde las respuestas no pueden limitarse únicamente a los procedimientos policiales.

La lucha contra el narcotráfico requiere detener a quienes venden y distribuyen droga en pequeña escala, pero también profundizar las investigaciones para determinar quiénes financian, organizan y abastecen esos circuitos.

Porque mientras se multiplican los secuestros de cocaína en los barrios y se repiten las detenciones por narcomenudeo, una pregunta continúa sin respuesta: ¿quiénes son los verdaderos responsables de que la droga siga llegando, una y otra vez, a las calles de Concordia?

Redaccion de 7Paginas