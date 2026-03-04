Poder Judicial de Entre Ríos busca psiquiatra para cubrir un cargo en Federación

La convocatoria está dirigida a médicos/as psiquiatras que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente y deseen postularse para integrar el equipo que interviene en causas vinculadas principalmente al fuero de Familia.

Requisitos para la postulación

Para integrar el ETI, los aspirantes deberán:

Residir en la localidad donde desempeñarán funciones, conforme al Art. 17 Inc. 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

No encontrarse alcanzados por las incompatibilidades previstas en las Leyes Nº 7413, 6902 y 5143.

Poseer título habilitante, con un ejercicio profesional ininterrumpido mínimo de tres años previos a la designación.

Contar con formación específica en temática de familia y perspectiva de género, de acuerdo al Art. 16 de la Ley Procesal de Familia Nº 10.668.

Acreditar especialización forense, siempre que exista oferta académica, según lo dispuesto por el Acuerdo General Nº 02/21 del Superior Tribunal de Justicia.

Disponer de carga horaria conforme lo establece el Art. 10 de la Ley Nº 5143.

Además, quienes integren los Equipos Interdisciplinarios deberán rendir el correspondiente concurso de idoneidad que disponga el Superior Tribunal de Justicia.

Inscripción y plazos

Los profesionales interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en línea, cuyo acceso permanecerá habilitado hasta el lunes 16 de marzo a las 8 horas.

Según se informó oficialmente a 7Paginas, el Superior Tribunal de Justicia podrá convocar a entrevistas a aquellos postulantes que, cumpliendo los requisitos formales, acrediten mayor formación y experiencia en las temáticas específicas del cargo.

Para consultar la normativa completa y ampliar la información, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial del Poder Judicial de Entre Ríos: www.jusentrerios.gov.ar

La incorporación de un/a profesional en Psiquiatría al ETI resulta clave para el abordaje interdisciplinario de situaciones complejas en el ámbito judicial, especialmente en causas de familia que requieren evaluaciones técnicas especializadas.