Poke Lezcano contó a 7Páginas cómo fue vivir desde adentro el fenómeno de “Moria”

El estreno de “Moria”, la serie biográfica de ficción sobre la vida de Moria Casán que llegó este viernes 14 de agosto a Netflix, también tiene un pequeño capítulo concordiense.

Entre los participantes de la producción aparece el influencer, animador y actor de Concordia Fernando “Poke” Lezcano, quien tuvo la posibilidad de trabajar como extra en la serie y compartir jornadas de grabación junto a Moria Casán, su hija Sofía Gala y un destacado equipo de profesionales.

En diálogo con 7Páginas, Poke contó que la experiencia ocurrió en octubre de 2025 y que, por contrato, debió guardar silencio durante meses hasta el estreno de la producción.

“Fue una experiencia hermosa. Se grabó en octubre del 2025, así que por contrato no podíamos decir nada hasta el día de hoy, que se estrenó la serie”, relató.

Por eso, una vez que la serie estuvo disponible en la plataforma, una de las primeras cosas que hizo fue compartir fotografías de aquella experiencia.

“Lo primero que hice fue subir fotos. Fue un gusto haber trabajado tan cerca de Moria y su hija, además de toda una gran producción de destacados profesionales”, contó.

“Es monstruoso trabajar con Moria”

Poke destacó especialmente la posibilidad de conocer desde adentro la manera en que trabaja una figura como Moria Casán.

“Es monstruoso trabajar con Moria, porque estuvo en cada detalle, al igual que su hija”, señaló el artista concordiense.

También recordó las extensas jornadas de filmación, que comenzaban temprano y podían prolongarse hasta altas horas de la noche.

“Arrancábamos desde muy temprano hasta altas horas de la noche, grabando la misma escena para que todo salga perfecto”, explicó.

Para Lescano, esa dedicación hizo que esta producción tuviera un significado especial dentro de su experiencia profesional.

“De las cinco series que grabé para Netflix, fue para mí la más linda”, afirmó, aunque aclaró que en esta oportunidad su participación fue como extra.

La sorpresa después del estreno

La reserva que debió mantener durante casi un año hizo que el estreno tuviera además un condimento especial.

“Estoy emocionado y feliz porque me explota el teléfono desde que muchos me vieron en la serie”, contó entre risas.

La producción, que cuenta con ocho episodios, recorre distintas etapas de la vida de Moria Casán y propone un retrato que va más allá de su personaje público.

La serie fue creada y dirigida por Javier Van de Couter y tuvo a la propia Moria Casán como productora general, además de participar como narradora y aparecer en distintos momentos de la historia.

Uno de los aspectos destacados de la producción es la decisión de utilizar tres actrices para representar diferentes etapas de la vida de Moria: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

Poke vuelve de a poco a la actividad

El concordiense también aprovechó la charla con 7Páginas para contar cómo transita actualmente su regreso a la actividad artística después de atravesar un problema coronario.

“De a poco estoy volviendo al 100% con las actividades”, expresó con optimismo.

En ese camino, adelantó que ya está participando de algunos castings para proyectos que podrían concretarse durante este año y el próximo.

“Estoy participando de algunos castings grosos que se van a dar este año y el próximo, si Dios quiere”, señaló.

Así, mientras “Moria” comienza a convertirse en uno de los estrenos destacados de Netflix, Fernando “Poke” Lescano disfruta desde Concordia una experiencia que durante meses tuvo que mantener en secreto y que ahora, finalmente, pudo compartir con todos.

Una historia que comenzó frente a las cámaras en octubre del año pasado y que recién pudo salir a la luz este 14 de agosto, cuando la vida de Moria Casán llegó a las pantallas y Poke descubrió que también tenía su pequeño lugar en ella.