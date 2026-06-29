Polémica en Concordia: denuncian que la Policía mató a un perro durante un allanamiento por narcomenudeo y proteccionistas exigen explicaciones

En el parte oficial difundido por la Policía se informó que, durante un allanamiento por una causa de comercialización de estupefacientes, un funcionario de la Sección Guardia Especial fue atacado por el animal, sufriendo lesiones leves en una de sus piernas, por lo que debió recibir asistencia médica y se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, el comunicado no hizo referencia a que el perro murió tras recibir disparos de arma de fuego.

Tras conocerse lo ocurrido, vecinos del barrio y proteccionistas de animales se comunicaron con 7Paginas para expresar su indignación y cuestionar el accionar policial, reclamando una mejor preparación de los efectivos para intervenir en este tipo de situaciones sin que los animales terminen siendo las víctimas.

Uno de los que manifestó públicamente su rechazo fue el proteccionista Maximiliano Olivera, quien aseguró haber tomado contacto con los videos donde registran el momento en que retiraban el cuerpo del perro.

«Al igual que muchas personas que vimos cómo tiraban arriba de una camioneta el cuerpo del animal sin vida, estoy indignado. La Policía debería estar preparada cuando ingresa a realizar un allanamiento y se encuentra con un perro que, sin lugar a dudas, va a reaccionar porque solamente sabe que personas extrañas están entrando por la fuerza a su casa. El animal no sabe que su dueño es un delincuente», expresó.

Olivera sostuvo que existen protocolos y personal especializado en otras jurisdicciones para controlar este tipo de situaciones sin necesidad de sacrificar al animal.

«Tendrían que haber actuado de otra forma, como en otros lugares donde hay personas capacitadas para reducir tanto a personas como a animales. Acá en Concordia no tienen la más mínima idea, entran y revientan todo. Lamentablemente eso fue lo que hicieron con este perro. En todos los allanamientos puede haber un animal protegiendo el lugar. La pregunta es si van a actuar siempre de la misma manera», cuestionó.

El referente proteccionista remarcó que este tipo de episodios no pueden naturalizarse en una ciudad donde diariamente se realizan procedimientos vinculados al narcomenudeo.

Asimismo, confirmó que junto a profesionales del derecho analizan la posibilidad de promover una denuncia para que se investigue lo ocurrido y se establezcan responsabilidades.

«Quiero aclarar que no estoy en contra de que se hagan procedimientos contra el narcomenudeo. Lo que pedimos es que la Policía reciba capacitación para intervenir en estos casos. Los animales no tienen la culpa de que sus dueños sean delincuentes», enfatizó.

El hecho abrió un nuevo debate en Concordia sobre los protocolos de actuación durante los allanamientos y el tratamiento que reciben los animales presentes en los domicilios donde se desarrollan operativos policiales.

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