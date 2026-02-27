Polémica en el Carnaval de Concordia: Comparsa Imperio denuncia un error de jurado que le habría costado el título

Según manifestó el dirigente, el jurado Ariel Andrés Cabrera —quien se desempeñó en la tercera noche del certamen, el sábado 7 de febrero— calificó a Imperio con 4,50 puntos en el ítem Originalidad Inédita y Exclusiva, tanto en Letra como en Música. Hasta allí, explicó Timón, se trataba de un criterio subjetivo dentro de la evaluación.

Sin embargo, el conflicto surgió a partir de la devolución escrita, donde el jurado señaló “baja originalidad y letra” por una supuesta copia de Sapucay, lo que —según la comparsa— constituye una contradicción y un error conceptual de base.

“Confundió el samba con las marchas”

De acuerdo a lo expuesto por Timón, el problema radica en que el jurado no habría evaluado el samba enredo, como corresponde en el reglamento del Carnaval, sino las marchas de la comparsa.

El presidente de Imperio aseguró que en las reuniones previas el jurado fue informado sobre todo el material musical presentado, incluidas las marchas, que —según indicó— son obras de Wally García y cuyos derechos están debidamente registrados y firmados ante SADAIC.

“Este fallo no solo es erróneo; es dañino. Estamos hablando de desconocimiento grave o mala fe”, expresó Timón, al sostener que el dictamen distorsionó el resultado final.

Un punto que pudo cambiar la historia

Desde Imperio señalaron que la resta de ese puntaje fue determinante en el rubro Música, donde la comparsa terminó a apenas 0,75 puntos del primer lugar. De haberse mantenido otro criterio de evaluación, aseguran, el resultado podría haber sido distinto en la figura en competencia.

La denuncia reavivó el debate sobre la transparencia y la formación técnica de los jurados en los rubros más sensibles del Carnaval de Concordia, abriendo un nuevo capítulo de polémica en torno a la definición del certamen.

Con información de Radio Zona