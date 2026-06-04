Polémica en Entre Ríos: autorizan la caza comercial de 100.000 nutrias

La medida fue establecida mediante la Resolución 152/26 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, que habilita la captura de ejemplares desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre en todo el territorio provincial, con excepción de las áreas naturales protegidas.

Desde el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) expresaron su preocupación por la decisión oficial y advirtieron que se trata de un nuevo retroceso en materia de protección de la fauna autóctona.

“El coipo es un simpático e inofensivo mamífero acuático conocido popularmente como nutria, cuyo rol ecológico es muy importante para los humedales”, señalaron desde la organización ambientalista.

Según indicaron, la autorización para la extracción de una cantidad tan significativa de ejemplares podría afectar el equilibrio de los ecosistemas donde habita esta especie, fundamental para el funcionamiento de los ambientes acuáticos y humedales de la región.

Críticas a la política ambiental

Desde Ceydas sostuvieron además que la resolución se suma a otras medidas recientes que consideran perjudiciales para la conservación de la fauna provincial.

“La polémica resolución resulta otro avance del Gobierno de Rogelio Frigerio en la desprotección de la fauna autóctona, cuando todavía resuenan las duras críticas recibidas por haber autorizado la matanza de aves autóctonas, decisión sobre la cual pesa una demanda judicial actualmente en curso”, afirmaron mediante un comunicado enviado a 7Paginas.

La entidad remarcó que Entre Ríos es actualmente la única provincia argentina que permite la caza comercial del coipo, situación que genera preocupación entre especialistas y organizaciones vinculadas a la conservación ambiental.

Contradicciones con la promoción turística

Otro de los puntos cuestionados por los ambientalistas tiene que ver con la estrategia turística que impulsa la provincia.

Según señalaron desde Ceydas, la autorización para la caza comercial de especies silvestres contrasta con las campañas oficiales que promocionan a Entre Ríos como un destino asociado a la naturaleza, los humedales y la biodiversidad.

“La medida resulta notablemente contradictoria con la campaña de promoción turística del Gobierno provincial, donde se invita a disfrutar de la tranquilidad y naturaleza de Entre Ríos”, manifestaron.

La resolución ya comenzó a generar repercusiones en distintos sectores vinculados al ambiente y promete sumar nuevos capítulos en los próximos días, especialmente en el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente, una fecha que busca justamente promover la conservación de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad.