Polémica en Federación: dirigente libertario celebró que los turistas elijan vacacionar en Brasil y desató fuertes críticas

Según Benítez, “es positivo que hoy los argentinos tengan la posibilidad de decidir si quieren vacacionar dentro o fuera del país”, y atribuyó la baja en el turismo local a “los precios elevados y el mal estado del complejo termal de Federación”. Además, remarcó que La Libertad Avanza “ha demostrado que puede gobernar un país que dejaron en ruinas”, y pidió que su espacio no se alíe con otros partidos de cara a las elecciones de octubre.

Las declaraciones del dirigente libertario no pasaron desapercibidas y generaron una inmediata respuesta del oficialismo local. El secretario de Gobierno y Hacienda de Federación, Carlos Miller, le respondió en la misma emisora, cuestionando duramente sus dichos y pidiéndole “propuestas serias antes de criticar”.

“Hablar de que el turismo es una burbuja es desconocer el enorme esfuerzo que hacen los emprendedores que invierten hasta sus últimos ahorros en alojamientos, restaurantes o servicios para turistas”, expresó Miller. “No comparto en absoluto que se celebre que la gente se vaya de vacaciones afuera. Lo hacen porque es más barato consumir en el exterior que en Argentina, y eso es consecuencia de una estrategia económica que prioriza el corto plazo electoral y no el desarrollo del país”.

El funcionario municipal también defendió la gestión turística de Federación: “Hoy el parque termal no aumentó sus tarifas en julio, y se están ofreciendo descuentos del 50% para la región de Salto Grande y del 30% para turistas entrerrianos. A pesar de las dificultades, seguimos haciendo el esfuerzo para mantener un destino ordenado y competitivo”, sostuvo.

Además, Miller planteó una mirada integral sobre la situación del turismo en todo el país, explicando que la crisis económica, la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo están afectando gravemente al turismo interno. “Lo que pasa en Federación también pasa en Carlos Paz, en Bariloche y en otros destinos. La gente dejó de viajar porque no puede, porque no llega a fin de mes. No porque se haya cansado del producto termal”.

Por último, reconoció que hay desafíos pendientes, como fortalecer la oferta nocturna y cultural, pero recordó que Federación ha sido pionera en diversificar su producto turístico con el parque acuático, el lago, y nuevos atractivos como paseos en barco o eventos culturales. “Lo que necesitamos no es criticar sin fundamento, sino sumar ideas, trabajo y compromiso con la ciudad”.

Así, la discusión sobre la baja del turismo en Federación abrió una nueva grieta entre el oficialismo y la oposición local, dejando expuestas las diferencias en la forma de interpretar la crisis económica y en las propuestas para reactivar uno de los sectores clave para el desarrollo de la región.

