Polémica en Federación por la ambulancia: un planteo que vuelve a desnudar las internas

De inmediato, referentes opositores a la conducción del nosocomio salieron a cuestionar la decisión, acusando discriminación hacia la ciudad y recordando el sacrificio histórico de Federación en la construcción de la represa.

El debate no tardó en trasladarse al plano político. En una ciudad donde la salud pública y, en particular, el Hospital San José han sido históricamente foco de críticas por sus carencias, el PJ local aprovechó los reclamos de sectores enfrentados con el dirigente Carlos Cecco e institucionalizó el tema, aprobando este jueves un proyecto de resolución para pedir formalmente a la CTM la donación de una ambulancia.

No obstante, la situación es más compleja de lo que parece. Según información recabada por 7Paginas, el Hospital San José cuenta actualmente con tres ambulancias en óptimas condiciones.

A estas unidades se suman tres ambulancias municipales, además de un vehículo destinado a traslados programados que no requieren camilla. Incluso choferes del propio hospital remarcan que con este parque automotor la demanda de la ciudad está cubierta.

La mirada provincial

En el acto de entrega, el gobernador Rogelio Frigerio destacó la puesta en marcha de la Red Provincial de Traslados Interhospitalarios, aclarando que de las 20 ambulancias, 10 eran de alta complejidad y fueron destinadas a dicha red, mientras que las otras 10 se asignaron a hospitales regionales de mayor demanda interjurisdiccional, como Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia.

Por otra parte, se dijo a 7Paginas que hace más de un año ya se había elevado un pedido por una nueva ambulancia para Federación, por lo que los ediles ahora aprovecharán esta coyuntura para reforzar las gestiones ante la CTM con el objetivo de reemplazar la unidad más antigua, que dataría del 2013.

Internas al descubierto

Lo cierto es que, más allá de la discusión sobre el parque automotor, el episodio volvió a exponer las internas radicales en Federación, tal como ocurrió semanas atrás con la polémica por los porcentajes de excedentes de Cafesg, cuando un medio ligado al radicalismo difundió información tergiversada.

Una vez más, la disputa política local se coloca en el centro de la escena, utilizando un tema tan sensible como el de la salud para alimentar diferencias partidarias.