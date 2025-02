Polémica en la Cafesg: Cecco recordó que Urribarri incorporó cuatro departamentos para su reelección “y nadie dijo nada”

Durante la apertura de sobres para la obra de la escuela Pascual Pringles, realizada en la sede de Cafesg en Federación, Cecco en dialogo con un cronista de La Ultima Campana expresó su satisfacción: “Muy contento porque estamos hablando de una escuela que alberga a una matrícula importante ya que es primaria y secundaria”.

Posteriormente, se refirió a las polémicas declaraciones de los últimos días en torno a Cafesg y a su persona. “Considero que se tergiversaron algunos dichos, pero al pueblo de Federación le quiero decir que se queden tranquilos porque desde los años 70 vengo defendiendo los intereses de la ciudad y lo voy a seguir haciendo. Para nada he realizado algún tipo de negociación para ocupar este cargo. Simplemente, el intendente de Gualeguaychú, como ribereño, le pidió al gobernador ser incorporado a la región de Salto Grande. Hoy me pregunto: ¿qué dijeron cuando Urribarri, para su reelección, incorporó cuatro departamentos a la región de Salto Grande, como Feliciano, Villaguay, San Salvador y Federal, que no son ribereños?”, cuestionó.

Cecco también apoyó la reunión encabezada por el intendente de Federación junto a otros jefes comunales para defender los excedentes de Salto Grande. Negó que su ausencia en los acontecimientos recientes haya sido una estrategia para evitar el debate y aseguró que su viaje ya estaba programado. “Algunos intentaron aprovechar esto para confundir a la población”, agregó.

Sobre la incorporación de Gualeguaychú a la región, Cecco sostuvo que la decisión final la tiene el gobernador Rogelio Frigerio. “No nos olvidemos que Cafesg es un organismo vertical”, advirtió.

Ante las críticas del vocal por la minoría Miguel Cattani sobre que esta gestión no ha traído inversiones a Federación, Cecco respondió con ironía: “De las cuatro gestiones como intendente, en tres ocasiones tuve gobernadores de distinto color político y siempre gestioné para Federación. En política, el que se enoja, pierde”.

Además, resaltó que en los primeros seis meses de la actual administración se finalizaron obras de la gestión anterior con la actualización de costos. “Recién en julio, gracias a las gestiones del gobernador Frigerio, comenzamos a recibir los excedentes mensualmente, permitiéndonos avanzar en obras prioritarias como hospitales y escuelas de los departamentos ribereños”, explicó.

En cuanto al ingreso de Gualeguaychú a la región, sostuvo que primero se deben revisar el acta de 1946 y otras leyes, ya que no especifican cómo se conforma la región de Salto Grande. “Siempre se interpretó que eran Concordia y Federación porque allí está la represa. Sin embargo, Lauritto incorporó Concepción del Uruguay y Urribarri sumó otros cuatro departamentos. Incluso, cuando Maya fue candidato a gobernador, proponía privatizar la CTM y distribuir los fondos de Cafesg en toda la provincia, por eso digo que este tema es de un análisis profundo”, sostuvo.

En cuanto a proyectos concretos, confirmó que la obra de pintura de la ruta 44, solicitada por el diputado Rubén Rastelli, será financiada por Cafesg con un presupuesto de casi 140 millones de pesos y que el total de obras previstas para 2025 superará los 1.000 millones de pesos.

Finalmente, Cecco justificó la decisión del gobernador Frigerio de destinar los fondos de Cafesg a la reparación de hospitales y escuelas. “Después de años de abandono, esos edificios no daban para más. La prioridad hoy son la educación y la salud, aunque eso no significa que en el futuro los fondos no se destinen como antes”, concluyó.

Cobertura Jorge Bravo, La Ultima Campana

Redacción de 7Paginas