Policía de Entre Ríos inicia modernización y recibirá primeras armas de letalidad reducida

En diálogo con la prensa, González explicó que las nuevas disposiciones buscan “proteger a nuestros funcionarios y brindar un mejor servicio a la comunidad”. Entre las acciones destacadas se encuentra la reubicación de 100 efectivos que desempeñaban tareas administrativas para que cumplan funciones de seguridad, así como la incorporación de 48 agentes a la Jefatura Departamental Paraná, considerando su cercanía geográfica al lugar de trabajo y con un incentivo salarial adicional.

El titular policial también detalló avances en la formación académica del personal: “Hemos hecho contactos con la UADER para que el cuarto año de la carrera de Licenciatura en Seguridad Pública pueda cursarse de manera virtual. Esto permitirá que 50 funcionarios egresen este año, alcanzando 130 oficiales disponibles para redistribución en toda la provincia, junto con los 184 agentes en Villaguay y 75 en Rosario del Tala”.

González señaló además que los cursos de perfeccionamiento y acceso a grados superiores incluirán controles médicos, actividad física y test psicológicos actualizados, para garantizar la idoneidad del personal en sus funciones. Se creará un área de Bienestar Policial dentro de la Dirección General de Personal, destinada a centralizar recursos y asistencia para los efectivos.

Entre las nuevas medidas de seguridad, se destaca el resguardo de armas fuera del horario de servicio y la implementación de controles de alcoholemia para prevenir riesgos durante el desempeño de la labor policial. También se establecerá un protocolo de intervención ante crisis de salud mental, con acompañamiento profesional y resguardo preventivo de armas.

Finalmente, González anunció la llegada inminente de las primeras armas de letalidad reducida, del tipo Byrna, destinadas a los grupos especiales de la provincia. “Hoy las utilizan fuerzas de Santa Fe, Córdoba y Chaco, y pronto estarán disponibles para nuestra Policía”, explicó.

Con información de radio La Voz

Redaccion de 7Paginas