Policías correntinos salvaron la vida de un niño que cayó a un pozo con agua

Los uniformados se convirtieron en héroes en medio de un patrullaje de rutina, al rescatar y salvarle la vida al chico aplicándole la maniobra de Heimlich. El pequeño permanece internado de manera preventiva, pero se encuentra fuera de peligro.

El dramático hecho ocurrió alrededor de las 14 horas, cuando los subayudantes Alan Candia, Betiana Villordo y el cabo Leonel Buera patrullaban la jurisdicción asignada. Mientras circulaban por la zona, divisaron a una mujer visiblemente alterada que hacía señas desesperadas para llamar su atención.

La mujer los condujo rápidamente a su domicilio ubicado en la intersección de las calles Pago Largo y 9 de Julio, donde les explicó que su pequeño hijo había caído a un pozo con agua y no lograba sacarlo. Los efectivos no dudaron en actuar: ingresaron a la vivienda, rescataron al menor del pozo y notaron que no respiraba.

“Los efectivos detuvieron su marcha y la mujer les contó que su hijo de un año y diez meses había caído dentro de un pozo con agua y no lo podía rescatar”, detallaron desde la comisaría. El niño estaba inconsciente, por lo que los uniformados comenzaron de inmediato a practicarle maniobras de reanimación.

Fue allí cuando aplicaron la maniobra de Heimlich, logrando que el pequeño comenzara a reaccionar. Aunque sus signos vitales aún eran débiles, el esfuerzo de los efectivos permitió estabilizarlo lo suficiente para llevarlo al hospital local con urgencia.

Reconocimiento a la valentía y humanidad de los oficiales

Con los signos vitales y las primeras reacciones, los efectivos subieron al niño y a su madre a la patrulla y lo trasladaron de forma urgente hacia el hospital local donde los médicos lograron estabilizarlo y lo dejaron internado preventivamente, debido a la gravedad del incidente y para monitorear su evolución.

El niño, cuyos datos de identidad no fueron proporcionados por respeto a su privacidad, ya se encuentra “fuera de peligro”, aunque permanece en observación; la comunidad de Gobernador Virasoro expresó su reconocimiento a los agentes involucrados, quienes se ganaron la admiración de todos.

“La rápida reacción de los efectivos marcó la diferencia y le dieron una oportunidad de vida al niño, convirtiéndolos en héroes, sin buscarlo”, expresaron desde la fuerza policial. La madre del pequeño agradeció entre lágrimas la intervención de los oficiales que, sin dudarlo, actuaron con valentía y humanidad. (Diario Época)