Policías de civil atraparon a un vendedor de estupefacientes en la zona noroeste de Concordia

Un certero golpe al comercio de sustancias prohibidas a menor escala se concretó en las últimas horas en el sector noroeste de la ciudad. Personal policial de la Comisaría Séptima logró detener a un sujeto mayor de edad que comercializaba estupefacientes en la vía pública, utilizando una tonificación táctica novedosa: los efectivos actuaron completamente vestidos de civil para no levantar sospechas.

El operativo se originó a partir del compromiso comunitario de los propios vecinos de la zona. Cansados de observar movimientos extraños y sospechosos, se comunicaron con la dependencia policial para aportar coordenadas precisas sobre un punto donde presuntamente se desarrollaban maniobras compatibles con el narcomenudeo.

Al recibir la alerta y con el objetivo de no frustrar la investigación con la llegada de los patrulleros identificables, la conducción de la Comisaría Séptima diagramó un dispositivo especial de prevención.

Varios funcionarios policiales se despojaron de sus uniformes reglamentarios y se mimetizaron en el barrio como civiles comunes. Tras desplegar tareas discretas de observación y vigilancia oculta durante la noche de este jueves, los agentes lograron individualizar al sospechoso en pleno desarrollo de la actividad ilícita, procediendo de inmediato a su interceptación y aprehensión.

Durante la requisa de urgencia efectuada sobre el arrestado, los efectivos confirmaron las sospechas vecinales al hallar entre sus pertenencias elementos de alta peligrosidad social:

Envoltorios de marihuana fraccionados para la venta.

Dosis de cocaína acondicionadas para su distribución inmediata.

Toda la secuencia del procedimiento y el material estupefaciente incautado fueron comunicados de inmediato a la Unidad Fiscal en turno, a cargo del Dr. Mario Figueroa. El magistrado avaló el proceder policial, dispuso que el detenido quede formalmente alojado en dependencias de la Jefatura Departamental y ordenó la continuidad de las actuaciones legales bajo la carátula de presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Redaccion de 7Paginas