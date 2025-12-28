Policías de Concordia capturaron un yacaré negro en Benito Legerén

Al arribar al lugar a bordo del móvil JP 355, los efectivos constataron que el animal, de aproximadamente 1,50 metros de largo, se encontraba sobre la cinta asfáltica, generando un potencial riesgo tanto para los automovilistas como para el propio ejemplar.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la captura preventiva del yacaré con el objetivo de evitar accidentes y proteger a una especie autóctona de la región. Posteriormente, el animal fue trasladado y liberado en el río Uruguay, en un entorno adecuado para su desarrollo natural.

El rápido accionar policial permitió resolver la situación sin inconvenientes, garantizando la seguridad vial y la preservación de la fauna silvestre.

