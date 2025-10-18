Policías de Concordia héroes: salvaron la vida de un niño de 2 años

Según informó Concordia Policiales, un joven de 25 años llegó desesperado a la dependencia policial llevando en brazos a su hijo, quien presentaba convulsiones y dificultades para respirar. De inmediato, el oficial Pablo Scherrer tomó al menor e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), al mismo tiempo que solicitaba apoyo al móvil policial de la comisaría.

En pocos minutos arribó el vehículo oficial al mando del sargento Néstor Vidal, acompañado por el cabo primero Máximo Maidana y el cabo primero Diego Rolón. Sin perder tiempo, el niño fue entregado al cabo Rolón, quien continuó aplicando las maniobras de RCP durante el traslado hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat, mientras el padre acompañaba a su pequeño.

Gracias a la rápida y eficaz intervención de los policías y al inmediato accionar del personal médico del hospital, el niño logró recuperar el conocimiento y se encuentra fuera de peligro, permaneciendo internado en observación.