Policías de Concordia salvaron la vida de un niño

Una rápida y decisiva intervención de efectivos de la Comisaría Octava de Concordia permitió asistir y trasladar de urgencia a un niño de 10 años que se encontraba descompensado y había perdido el conocimiento en la vía pública.

El episodio ocurrió en inmediaciones de Yuquerí y San Lorenzo, cuando los funcionarios policiales realizaban una recorrida jurisdiccional a bordo del móvil 373.

En esas circunstancias, los agentes observaron a un hombre que solicitaba desesperadamente ayuda, debido a que su hijo menor de edad se encontraba desvanecido en el suelo y con sangre en la boca.

Ante la gravedad de la situación, los policías actuaron de inmediato. Cargaron al niño en el móvil policial junto a su madre y emprendieron el traslado de urgencia hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Durante el trayecto, los funcionarios realizaron maniobras de reanimación, logrando que el menor recuperara la conciencia antes de llegar al centro asistencial.

Una vez en el hospital, el niño recibió la correspondiente atención médica por parte de los profesionales de salud.

El agradecimiento de la familia

Posteriormente, los padres del menor se presentaron espontáneamente en la sede de Comisaría Octava, acompañados por el niño, quien se encuentra recuperándose.

El objetivo de la visita fue agradecer personalmente a los funcionarios policiales por la rápida intervención y la asistencia brindada en un momento de extrema urgencia.

La actuación de los efectivos permitió concretar el traslado del menor en forma inmediata y, durante el recorrido, asistirlo con maniobras de reanimación hasta conseguir que recuperara la conciencia.

Redaccion de 7Pagins