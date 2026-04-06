Policías evitaron que un efectivo se autolesionara en la vía pública en Villaguay

Un episodio de fuerte tensión se registró en las últimas horas en Villaguay, donde efectivos de la Policía de Entre Ríos intervinieron para asistir a un compañero que atravesaba una crisis en plena vía pública.

El hecho ocurrió frente al Cine Emilio Berisso y tuvo como protagonista a un cabo que presta servicio en la Comisaría Primera de esa ciudad.

De acuerdo con los datos conocidos, el funcionario se encontraba asignado a tareas de custodia perimetral en el sector donde días atrás se produjo la explosión de un resto-bar, hecho que dejó varios heridos y generó una fuerte conmoción en la localidad.

En ese contexto, el efectivo se habría apartado momentáneamente de su puesto y se ubicó en un kiosco situado frente al cine. Fue allí donde otros policías advirtieron que atravesaba una situación crítica y actuaron de inmediato para contenerlo.

Un patrullero que circulaba por el lugar detectó la situación y los uniformados intervinieron con rapidez. Según trascendió, lograron reducir el riesgo, asistir a su compañero y evitar que el episodio tuviera consecuencias más graves, publicó Ahora.

Tras el episodio, desde la Jefatura Departamental comunicaron que ya intervienen de manera institucional y profesional para abordar la situación. (APFDigital) / Diario Villaguay