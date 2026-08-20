Por condiciones climáticas< reprogramaron la peregrinación a pie a Federación

El Equipo Diocesano de Peregrinos a Pie informó que, debido a las inclemencias del tiempo y al estado del terreno, se decidió suspender y reprogramar la peregrinación a pie hacia Federación.

La nueva fecha establecida para esta expresión de fe será el sábado 29 de agosto, manteniéndose la organización prevista originalmente.

La decisión fue adoptada con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar de todos los peregrinos, voluntarios y equipos que acompañan esta tradicional experiencia de fe.

Cabe recordar que el cura párroco Roberto Percara ya había anticipado a 7Páginas la posibilidad de que la peregrinación debiera ser reprogramada si las condiciones climáticas y del terreno no mejoraban.

Desde el Equipo Diocesano de Peregrinos a Pie invitaron a toda la comunidad a continuar preparando el corazón y mantener viva la esperanza de volver a caminar juntos, acompañados por María, hacia un nuevo Emaús.

“Con María, peregrinamos a un nuevo Emaús”, expresaron desde la organización de la Diócesis de Concordia.