Por diferencias con Donda, Alfredo Bel renunció a la Dirección Provincial de Vialidad

Según una consulta realizada por este medio, Bel formalizó la dimisión mediante una nota dirigida al gobernador Rogelio Frigerio, en la que expresó sus motivaciones.

Fue el mandatario quien en su momento convocó a Bel, que es ingeniero agrónomo y cuenta con una extensa trayectoria como dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), para el cargo que ocupó desde el inicio de la presente gestión.

Según pudo saber este medio, la renuncia aún no fue formalmente aceptada y tampoco ha trascendido ningún nombre para suceder a Bel. (Fuente: Análisis Digital)