Por el asesinato de un anciano en Cambá Paso: detuvieron a un ex policía bonaerense

Un estremecedor hallazgo sacudió la tranquilidad de la zona del hipódromo de Cambá Paso, al oeste de Concordia, este domingo por la tarde. El cuerpo de Ramón Tejera, de 81 años, fue encontrado sin vida en el sector de studs donde residía, presentando signos de una muerte violenta que, según los primeros peritajes, habría ocurrido al menos dos días antes del descubrimiento.

El hecho fue alertado por personas que habitualmente acuden al lugar para alimentar y cuidar caballos. Según pudo saber 7Páginas, un fuerte olor proveniente de la vivienda de Tejera llamó la atención de los vecinos, quienes al ingresar se toparon con una escena dantesca: un charco de sangre y el cuerpo del anciano sin signos vitales.

Investigación y peritajes

Tras el aviso, personal de la Comisaría Séptima acordonó el área. En el lugar se hicieron presentes los fiscales Martín Núñez y Natalia Conti, quienes coordinaron las tareas de la División Policía Científica y el médico forense.

Las primeras hipótesis sugieren que la víctima habría fallecido producto de un fuerte golpe en la cabeza. Si bien se estima que el deceso ocurrió 48 horas antes del hallazgo, los investigadores aguardan los resultados de la autopsia para confirmar con precisión la causa y la mecánica del crimen.

La pista del «Porteño» y su detención

La investigación avanzó rápidamente gracias a testimonios que señalaron a un hombre de 65 años, apodado “El Porteño”, como el principal sospechoso. Se trata de un ex integrante de la Policía de la provincia de Buenos Aires que mantenía un vínculo de amistad con Tejera.

Con las pruebas recabadas, el juez de Garantías, Francisco Ledesma, autorizó un allanamiento de urgencia pasadas las 23 horas del domingo en una finca del barrio Los Pájaros, situada en la esquina de Los Mirlos y Los Ruiseñores.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron un hallazgo clave: secuestraron una tarjeta de débito y otros objetos personales pertenecientes a la víctima. Ante la contundencia de los elementos encontrados, la fiscalía ordenó la inmediata detención de Rodolfo Ernesto De Madeiro, quien fue trasladado a dependencias policiales y quedó a disposición de la magistratura interviniente bajo sospecha de homicidio.

FUENTE: Concordia Policiales