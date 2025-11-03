Por el comerciante que intentó hacer volar un edificio, Rosatelli dijo: “Fue tremendo el trabajo de los policías y bomberos”

Un operativo que evitó una tragedia mayor

El siniestro se originó en el garaje del edificio, donde se encontraban estacionados tres vehículos, uno de los cuales —una camioneta Nissan— ardió por completo, generando una situación crítica. En el lugar trabajaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, dos dotaciones de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos y efectivos del grupo especial GEO, quienes lograron ingresar al inmueble y rescatar con vida al comerciante, que se encontraba desvanecido y con heridas cortantes en una de sus muñecas.

Mientras tanto, los bomberos combatían las llamas para evitar que el fuego se propagara a los pisos superiores y a las propiedades vecinas. En una de las viviendas contiguas, una mujer mayor debió ser asistida por una descompensación, producto del pánico generado por la situación.

“Estábamos frente a una bomba de tiempo”

Con la emergencia controlada, el jefe de la Policía Departamental Concordia, José María Rosatelli, dialogó con un cronista de 7Paginas y resaltó la magnitud del operativo.

“Estábamos frente a una bomba de tiempo, porque de no controlar a tiempo la situación esto hubiera sido un verdadero desastre. Quiero resaltar la labor de los bomberos, tanto voluntarios como zapadores, pero también del personal policial, que con mucho profesionalismo y arriesgando sus vidas pudieron ingresar al lugar”, subrayó Rosatelli.

El funcionario confirmó además que el incendio fue intencional y que el hecho está siendo investigado bajo la órbita del fiscal de género Juan Pablo De Giambattista, dado que se trataría de un episodio vinculado a un conflicto de pareja.

Un divorcio conflictivo y un cuadro grave de salud

Fuentes cercanas a la víctima indicaron a 7Paginas que Alsogaray atravesaba una difícil separación con su pareja, situación que se habría tornado cada vez más conflictiva en los últimos días.

El comerciante fue trasladado en grave estado al Hospital Masvernat, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.

Las pericias realizadas por Bomberos y Policía Científica buscan ahora determinar los detalles del siniestro, que por muy poco no terminó en tragedia en una zona altamente transitada de Concordia.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redacción de 7Paginas