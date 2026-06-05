Por el corte de agua de este sábado: solicitan transitar con precaución en una zona de Concordia

Desde las primeras horas de la mañana, un importante despliegue de maquinaria pesada, camiones y operarios comenzó a observarse en distintos puntos de la zona este de Concordia, donde se llevan adelante tareas consideradas fundamentales para mejorar el sistema de distribución de agua potable de la ciudad.

Un cronista de 7Paginas recorrió el sector y constató que los trabajos se desarrollan principalmente sobre la avenida Salto Uruguayo, desde las inmediaciones del Club Hípico hasta la zona de San Carlos, generando modificaciones en la circulación vehicular y la necesidad de extremar las precauciones al transitar por el lugar.

Los sectores de mayor actividad se encuentran en la intersección de Salto Uruguayo y Gerardo Yoya, a metros del Monumento a la Mujer, otro punto de intervención se localiza en Salto Uruguayo y San Juan, mientras que también se realizan tareas sobre la intersección con Hipólito Yrigoyen y en calle Pellegrini.

Ante este panorama, se recomienda a conductores y motociclistas reducir la velocidad, respetar la señalización preventiva y circular con especial atención debido al constante movimiento de equipos y personal de trabajo.

Parada programada de la Planta Potabilizadora

Desde el EDOS recordaron que este sábado 6 de junio se llevará adelante una parada programada de la Planta Potabilizadora entre las 00:00 y aproximadamente las 19:00 horas, con el objetivo de ejecutar trabajos de mantenimiento e infraestructura considerados estratégicos para optimizar el servicio de agua potable en toda la ciudad.

Como consecuencia de esta intervención, las autoridades solicitaron a los vecinos tomar las previsiones necesarias y realizar un uso responsable de las reservas domiciliarias.

Entre las principales recomendaciones se encuentran almacenar agua potable con anticipación en recipientes limpios para consumo e higiene personal, utilizar el recurso de manera racional durante las horas previas al operativo y evitar actividades no esenciales como el lavado de vehículos, veredas o el riego de espacios verdes.

Asimismo, se aconseja postergar el uso de equipos de alto consumo, como lavarropas y lavavajillas, hasta la normalización del servicio.

Una obra clave para mejorar la distribución

Desde el organismo explicaron que las tareas previstas permitirán avanzar en la sectorización de la red de distribución de agua, una mejora considerada estratégica para el funcionamiento futuro del sistema.

Esta intervención facilitará el control de caudales y presiones, permitirá optimizar la operación general de la red y hará posible que futuras reparaciones o mantenimientos puedan ejecutarse de manera más eficiente y con menor impacto sobre los usuarios.

Finalmente, desde el EDOS advirtieron que, una vez concluidos los trabajos, la recuperación del servicio será gradual, por lo que algunos sectores de la ciudad podrían registrar baja presión durante las primeras horas posteriores a la reactivación de la planta hasta alcanzar la normalización total del suministro.

Redaccion de 7Paginas