Por el fenómeno del Niño, se puso en marcha el COES»: “Llevamos tranquilidad, Federación no se inunda”, dijo Benítez

Durante la mañana de este jueves, el Centro Cívico de la ciudad de Federación fue sede de la primera reunión de conformación del Comité de Emergencia Sanitaria y Ambiental (COES), un encuentro encabezado por el intendente Ricardo Bravo y su equipo de trabajo, con el objetivo central de diagramar el operativo preventivo ante la inminente llegada de un fenómeno extraordinario de «El Niño» en la región.

En su primera acción oficial al frente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, el Dr. Daniel Benítez brindó precisiones a 7Paginas sobre el balance del encuentro y la estrategia de coordinación institucional que se llevará adelante.

Coordinación, simulacros y mapa de riesgo

El espacio de trabajo contó con la presencia de autoridades de Prefectura Naval, la Jefatura Departamental de Policía, la Dirección del Hospital, Bomberos Voluntarios, representantes del Concejo Deliberante, secretarios municipales y referentes de Defensa Civil y del gobierno provincial.

«Estuvimos definiendo cómo será el desarrollo operativo y la línea de mando ante cualquier contingencia. Por mi trayectoria en la salud pública, siempre recalco la importancia de hacer ensayos y simulacros prehospitalarios: prepararse antes para saber exactamente cómo actuar si ocurre una emergencia», destacó Benítez.

En ese sentido, el funcionario envió un mensaje de certeza a la comunidad: «El intendente Ricardo Bravo dejó bien marcado que Federación está construida sobre una cota donde es muy difícil sufrir inundaciones graves. Hoy tenemos censadas a 12 familias en una cota de riesgo de 36,15 metros, donde se activará la alerta, fijando la evacuación a partir de los 36,45 metros. El resto de las edificaciones están consolidadas por código urbanístico por encima de los 38 metros».

Operativo preventivo y coordinación sanitaria

Mientras Salto Grande contenga los márgenes en los niveles habituales, el municipio avanzará con acciones concretas en el territorio:

Obras públicas: La Secretaría de Obras y Servicios Públicos trabaja intensamente en la zona norte con tareas de limpieza y canalización para asegurar el escurrimiento de las aguas.

Salud y prevención: La dirección del Hospital prevé el stock de medicamentos para pacientes crónicos y el abordaje preventivo de enfermedades asociadas a las variaciones del río (como leptospirosis, dengue o cuadros diarreicos).

Gestión de recursos: Se confeccionó un acta con la capacidad operativa local y las necesidades de insumos que serán elevadas al gobierno provincial.

«Federación no se inunda y está lista para el turismo»

Para finalizar, Benítez remarcó la diferencia geográfica que tiene Federación respecto de otras localidades de la costa del río Uruguay: «A diferencia de lo que ocurre aguas abajo de la represa, en ciudades como Concordia, Colón o Concepción del Uruguay, Federación no se inunda en crecidas ordinarias».

«Queremos llevar claridad a los vecinos y a los visitantes. Federación va a seguir garantizando la mejor calidad de vida a los federaenses y apuntalando su perfil productivo. Somos la ciudad turística por excelencia de Entre Ríos y transmitimos con firmeza que estamos perfectamente preparados para recibir al turismo en la próxima temporada de primavera y verano», concluyó el secretario de Gobierno.

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