Por el mal tiempo, cambian el punto de encuentro para vivir la final del Mundial en Concordia

Las condiciones meteorológicas obligaron a la Municipalidad de Concordia a modificar el lugar previsto para que vecinos y familias compartan la final del Mundial de Fútbol entre Argentina y España, que se disputará este domingo.

Según informaron a 7Paginas, el punto de encuentro ya no será el Campo de Deportes, como estaba previsto originalmente, sino que se trasladó a la intersección de la Avenida Costanera de los Pueblos Originarios y calle Carriego, donde la convocatoria se mantiene para las 14 horas.

La pantalla gigante dependerá del clima

Desde el municipio indicaron que la instalación de la pantalla gigante para seguir en vivo el encuentro quedó supeditada a la evolución de las condiciones meteorológicas.

En ese sentido, señalaron que la decisión definitiva será comunicada oportunamente, de acuerdo con el comportamiento del tiempo durante las próximas horas, teniendo en cuenta que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas para gran parte de la provincia.

La Plaza 25 de Mayo permanecerá cerrada

Por otra parte, se recordó que la Plaza 25 de Mayo permanecerá cerrada al público durante toda la jornada, con el objetivo de concentrar las celebraciones en la Costanera y facilitar el operativo de seguridad organizado en conjunto con la Policía de Entre Ríos y las distintas áreas municipales.

La medida forma parte del dispositivo especial dispuesto para garantizar la seguridad de quienes participen de los festejos y ordenar la circulación en caso de una masiva concurrencia de público.

Convocatoria a vivir una jornada en familia

Desde la Municipalidad invitaron a todos los concordienses a acercarse al nuevo punto de encuentro para acompañar a la Selección Argentina en un ambiente de alegría y respeto.

Asimismo, solicitaron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier modificación que pudiera surgir por las condiciones climáticas y colaborar con las indicaciones del personal afectado al operativo.