Por el niño que casi muere tras recibir una descarga eléctrica, imputarían a un sacerdote en Paraná

Mientras la causa judicial comienza a avanzar, el menor continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde permanece bajo estricta observación médica.

Según confirmó su padre, Carlos Bogado, el estado de salud del niño muestra una evolución favorable en las últimas horas. “Hoy tuvimos la grata noticia de que puede respirar por sí solo. El domingo estaba con ayuda respiratoria, pero desde temprano pudo hacerlo por sus propios medios”, relató.

Además, indicó que el niño comenzó a mostrar signos de recuperación importantes. “Cuando Esteban llegó no tenían mayores esperanzas, pero hoy la médica nos dijo que pasó de cero a siete. Eso fue milagroso gracias al apoyo, a las buenas intenciones y energías que le llegaron de todos”, expresó.

Los médicos también informaron que el menor ya comenzó a ingerir agua y este lunes inició una dieta liviana, con el objetivo de evaluar su tolerancia y continuar con el proceso de recuperación.

Avanza la investigación judicial

La causa penal quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, con la intervención de la fiscal Patricia Yedro, quien dispuso la apertura de la investigación tras el grave episodio ocurrido cuando el niño recibió una descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota que había caído en el interior de una vivienda.

En ese contexto, el propietario del lugar —un sacerdote— fue citado por la Justicia para designar un abogado defensor, en el marco de la posible imputación por el delito de lesiones.

La investigación continuará ahora con nuevas medidas judiciales para determinar las responsabilidades en el hecho.

Un antecedente que vuelve a recordarse

El caso generó fuerte repercusión en Paraná y también reavivó el recuerdo de otro hecho trágico ocurrido en la capital entrerriana.

En 2022, la niña Brisa González, de 12 años, falleció tras recibir una descarga eléctrica al tocar una columna de alumbrado público en la esquina de Soldado Bordón y Villamonte.

En ese caso, la familia inició acciones judiciales y logró una sentencia favorable en primera instancia en la causa civil, al demostrarse negligencia por parte de la Municipalidad de Paraná. Actualmente se aguarda la resolución en segunda instancia.

