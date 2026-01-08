Por el repunte del río Uruguay recomiendan extremar los cuidados de los bañistas en las playas de Concordia

Desde el área de Salud se remarcó a 7Paginas, la importancia de adoptar conductas responsables antes de ingresar al agua. En ese sentido, se recomienda verificar previamente la profundidad y el estado del fondo, observar la corriente del río y evitar sectores donde haya troncos, piedras, ramas u objetos sumergidos. Asimismo, se aconseja no ingresar al agua cuando se encuentre turbia o crecida.

También se solicita a los bañistas respetar la señalización vigente, seguir las indicaciones del personal de seguridad y de los guardavidas, no bañarse en zonas no habilitadas y prestar atención a los carteles, banderas y avisos preventivos dispuestos en cada balneario.

Especial cuidado de niños y personas vulnerables

Se hace especial hincapié en el cuidado de niños y personas vulnerables, quienes deben permanecer siempre acompañados por un adulto responsable, con supervisión permanente. Además, se recomienda el uso de chaleco salvavidas en el caso de menores o personas que no sepan nadar.

Desde el municipio recordaron que está terminantemente prohibido ingresar al agua bajo los efectos de alcohol o drogas, tirarse de cabeza, realizar juegos bruscos o empujones, arrojar tierra y el ingreso nocturno al río.

Seguridad al bañarse

En cuanto a la seguridad en el agua, se aconseja ingresar de forma progresiva y segura, utilizar chaleco salvavidas y calzado adecuado para evitar cortes o resbalones. Ante condiciones climáticas adversas como lluvias, tormentas o crecidas repentinas, se debe abandonar el agua de inmediato, ya que el nivel del río puede aumentar sin previo aviso.

En caso de emergencia, se solicita pedir ayuda al personal autorizado y no intentar rescates sin los conocimientos necesarios.

Finalmente, desde el Servicio de Guardavidas recordaron que en Concordia se encuentran habilitadas las playas Los Sauces y Nebel, en el horario de 10 a 20 horas. En tanto, en las playas del Lago de Salto Grande están habilitados los balnearios Sol, Los Médicos, Palmeritas, Perdices y Península Soler, con horario de 8 a 20 horas.