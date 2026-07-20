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Lunes 20 de julio de 2026
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Por el temporal, suspenden la entrega de la Distinción «Hugo Solís» al Alumno Solidario en Concordia

La Cooperativa Eléctrica de Concordia informó que fue suspendido hasta nuevo aviso el acto de entrega de la Distinción "Hugo Solís" al Alumno Solidario, previsto para el próximo 22 de julio en el Centro de Convenciones de Concordia.
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Redacción 7Paginas

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La decisión fue comunicada a 7Paginas y responde a la grave situación que atraviesa la ciudad tras el inédito temporal registrado durante la madrugada del sábado, que provocó importantes destrozos, dejó a miles de usuarios sin energía eléctrica y afectó a numerosas familias en distintos barrios.

Desde la entidad explicaron que la medida fue adoptada en el marco de la emergencia que vive Concordia y como una forma de acompañar a los vecinos damnificados por el fenómeno meteorológico.

«La situación de catástrofe y los graves daños ocasionados por la tormenta nos llevan a priorizar todos los esfuerzos en la asistencia y recuperación de los servicios esenciales», señalaron desde la Cooperativa.

El reconocimiento, organizado a través de la Biblioteca Julio Serebrinsky, tenía previsto distinguir a estudiantes destacados por su compromiso solidario con la comunidad, en una ceremonia que iba a realizarse en el Centro de Convenciones.

Sin embargo, la institución consideró oportuno postergar el evento debido a que gran parte de sus recursos humanos y operativos continúan abocados a la normalización del servicio eléctrico en los sectores más afectados por el temporal.

La Cooperativa recordó además que, pese a los importantes avances registrados durante las últimas horas, todavía continúan los trabajos en distintos puntos de la ciudad donde persisten daños en la infraestructura eléctrica.

Finalmente, se informó que la nueva fecha para la realización de la entrega de la Distinción «Hugo Solís» al Alumno Solidario será comunicada oportunamente, una vez superada la emergencia y normalizada la situación en Concordia.